कबड्डी प्रमोटर राणा हत्याकांड: एनकाउंटर में एक शूटर ढेर

कबड्डी प्रमोटर गुरलाल राणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मार गिराया. भारी गोलीबारी के बीच हुए इस एनकाउंटर में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

  • पुलिस ने कबड्डी प्रमोटर गुरलाल राणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया.
  • एनकाउंटर में कुल पांच शूटर थे जिनमें हरपिंदर तरणतारण का रहने वाला था और वह मारा गया है.
  • अश्विंदर जो इस मामले का मास्टरमाइंड है, उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है.
मोहाली में 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर की हत्या के एक संदिग्ध को बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि पंजाब के तरन तारन जिले के नौशेहरा पन्नुआं के रहने वाले हरपिंदर उर्फ मिड्डू का पुलिस की टीम पीछा कर रही थी और इस दौरान हुई गोलीबारी में वह घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका उपचार किया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संदिग्ध कई जघन्य अपराधों में शामिल था और उसका आपराधिक इतिहास गंभीर है.

पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुल  5 शूटर थे जिनमें हरपिंदर मारा गया है. हरपिंदर तरणतारण का रहने वाला है. वहीं, अश्विंदर जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया.

पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. इस फायरिंग में टूर्नामेंट के प्रमोटर को नजदीक से गोली मारी गई थी. उसे इलाज के लिए फोर्टिंस अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. राणा बलाचौरिया की हत्याकी जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली थी. 

खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया को मारी गोली

गोलीबारी की इस घटना में मारा गया शख्स राणा बलाचौरिया कबड्डी खिलाड़ी के साथ-साथ टूर्नामेंट प्रमोटर भी था. कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान ही कुछ लोग सेल्फी लेने के बहाने उसके करीब आए और फिर गोली मार दी थी.

