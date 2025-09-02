विज्ञापन
विशेष लिंक

के. कविता को पिता के. चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से किया गया निलंबित, जानें क्‍या है पूरा मामला

के. कविता को पार्टी को बदनाम करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया है. पार्टी अध्यक्ष श्री के. चंद्रशेखर राव ने श्री के. कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
के. कविता को पिता के. चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से किया गया निलंबित, जानें क्‍या है पूरा मामला
  • के. कविता को उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया.
  • के. कविता ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर बीजेपी में पार्टी विलय कराने की गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • के. कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं और उन्होंने मई में पर्सनल लेटर लिख पार्टी को कुछ जानकारी दी थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कर्नाटक:

के. कविता को उनके पिता के. चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से निलंबित कर दिया है. के. कविता को पार्टी को बदनाम करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया है. पार्टी अध्यक्ष श्री के. चंद्रशेखर राव ने श्री के. कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है. तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के परिवार में इस वक्त काफी उथल-पुथल चल रही है. 

पिता ने क्‍यों किया के. कविता को पार्टी से बाहर 

बीआरएस ने विधान परिषद सदस्य और पार्टी सुप्रीमो केसीआर की बेटी कविता को ‘पार्टी विरोधी गतिविधियों' के कारण निलंबित किया है. कविता के निलंबन पर बीआरएस ने कहा कि के. कविता का हालिया व्यवहार एवं पार्टी विरोधी गतिविधियां पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं. ऐसे में उन्‍हें बाहर करने के अलावा कोई विकल्‍प नजर नहीं आ रहा था.

के कविता ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि केटीआर अपनी पार्टी की बीजेपी में विलय कराने की तैयारी कर रहे थे. के कविता और केटीआर सगे भाई-बहन और पार्टी के संस्थापक के चंद्रशेखर राव के बेटा-बेटी हैं. के कविता को पार्टी से निकाला जा सकता है, इसका इशारा उन्‍होंने पहले ही कर दिया था. कुछ दिनों पहले तक बीआरएस महिला मोर्चे की प्रमुख कविता हर मंच पर आरोप लगा रही थीं कि उन्हें पार्टी से निकालने की साजिशें की जा रही हैं.

घर का विवाद ऐसे आया सामने 

एक पत्र की वजह से घर का पूरा विवाद सामने आ गया. के. कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं. उन्होंने अपने पिता को दो मई को एक निजी पत्र लिखा था. यह पत्र मई के तीसरे हफ्ते में मीडिया में सार्वजनिक हो गया था. भाई-बहन का विवाद इसी के बाद सामने आया. कविता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव उन्हें पार्टी से निकालने और अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
K Kavitha, K Chandrashekar Rao, Karnataka Politics, BRS
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com