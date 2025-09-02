के. कविता को उनके पिता के. चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से निलंबित कर दिया है. के. कविता को पार्टी को बदनाम करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया है. पार्टी अध्यक्ष श्री के. चंद्रशेखर राव ने श्री के. कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है. तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के परिवार में इस वक्त काफी उथल-पुथल चल रही है.

पिता ने क्‍यों किया के. कविता को पार्टी से बाहर

बीआरएस ने विधान परिषद सदस्य और पार्टी सुप्रीमो केसीआर की बेटी कविता को ‘पार्टी विरोधी गतिविधियों' के कारण निलंबित किया है. कविता के निलंबन पर बीआरएस ने कहा कि के. कविता का हालिया व्यवहार एवं पार्टी विरोधी गतिविधियां पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं. ऐसे में उन्‍हें बाहर करने के अलावा कोई विकल्‍प नजर नहीं आ रहा था.

के कविता ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि केटीआर अपनी पार्टी की बीजेपी में विलय कराने की तैयारी कर रहे थे. के कविता और केटीआर सगे भाई-बहन और पार्टी के संस्थापक के चंद्रशेखर राव के बेटा-बेटी हैं. के कविता को पार्टी से निकाला जा सकता है, इसका इशारा उन्‍होंने पहले ही कर दिया था. कुछ दिनों पहले तक बीआरएस महिला मोर्चे की प्रमुख कविता हर मंच पर आरोप लगा रही थीं कि उन्हें पार्टी से निकालने की साजिशें की जा रही हैं.

घर का विवाद ऐसे आया सामने

एक पत्र की वजह से घर का पूरा विवाद सामने आ गया. के. कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं. उन्होंने अपने पिता को दो मई को एक निजी पत्र लिखा था. यह पत्र मई के तीसरे हफ्ते में मीडिया में सार्वजनिक हो गया था. भाई-बहन का विवाद इसी के बाद सामने आया. कविता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव उन्हें पार्टी से निकालने और अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं.