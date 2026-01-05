विज्ञापन
गौरतलब है कि के कविता का अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के साथ काफी तनातनी चल रही थी. के कविता के भाई के टी रामा राव के साथ मतभेद काफी समय से हैं. अब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है.

अब अपनी पार्टी बनाऊंगी... BRS अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का बड़ा ऐलान
हैदराबाद:

भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना विधान परिषद में काफी भावुक भाषण दिया. अपने भाषण के दौरान कवित कई बार रोईं. इसके बाद उन्होंने तेलंगाना के शहीदों के स्मारक पर जाकर बड़ा ऐलान कर दिया. के कविता ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगी.

सदन में कई बार भावुक होते हुए, के कविता ने संपत्ति को लेकर परिवार में चल रही अनबन की अफवाहों पर बात की. भावुक होकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यहां तक ​​कि मेरे अपने कुछ करीबी लोगों ने भी आरोप लगाया है कि मेरी लड़ाई संपत्ति और जायदाद के लिए है. उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से डरने वाली महिला हूं.

उन्होंने कहा कि वह अपने ईश्वर और अपने दोनों बेटों की कसम खाकर कहती हैं, यह धन का मामला नहीं है, यह आत्मसम्मान का मामला है. मैं हमेशा महिलाओं, पिछड़ों और कमजोरों के साथ खड़ी रही हूं और मैं अपनी गरिमा को चुप्पी के बदले नहीं बिकने दूंगी.

हालांकि उन्होंने अपने पिता, केसीआर को भगवान के समान बताया, लेकिन उन्होंने अपने विवादास्पद बयान को दोहराते हुए कहा कि वे शैतानों से घिरे हुए हैं और यह भी कहा कि बीआरएस कई मोर्चों पर जनता को निराश कर चुकी है.

...तो भगवान भी बीआरएस को नहीं बचा सकते- के कविता

कविता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही उन्हें BRS के अंदर कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आंतरिक मुद्दों पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ दुश्मनी वाला व्यवहार किया गया. उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी 'अयोग्य व्यक्तियों' को नेतृत्व करने देती रही, तो भगवान भी बीआरएस को नहीं बचा सकते हैं.

