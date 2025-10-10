पवन सिंह की पत्नी की क्या जन सुराज में होगी एंट्री? पीके के साथ ज्योति सिंह की मुलाकात के बाद अटकलें तेज

बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनकी मुलाकात जन सुराज आंदोलन के संयोजक प्रशांत किशोर (PK) से. पटना में हुई इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि उन्होंने पीके से किसी राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए “अन्याय” के खिलाफ समर्थन की उम्मीद में मुलाकात की है. उन्होंने कहा, “चुनाव या टिकट की कोई बात नहीं हुई. मैं बस अपनी बात रखने आई थी.” वहीं, पीके ने भी स्पष्ट किया कि जन सुराज परिवारिक विवादों में नहीं पड़ेगा, लेकिन “जहां अन्याय हुआ है, वहां आवाज़ ज़रूर उठाएगा.” इस मुलाकात के सियासी मायने भले ही दोनों पक्षों ने नकारे हों, मगर बिहार की राजनीति में इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है.

गौरतलब है कि हाल के महीनों में ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते लगातार विवादों में रहे हैं. हाल ही में लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर जमकर हंगामा देखने को मिला था. जिसके बाद पवन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सफाई देनी पड़ी थी.

बताते चलें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी में दोबारा वापसी की है और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज़ है. वहीं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह के भी चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं. ऐसे में पीके से उनकी मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है, भले ही दोनों ने इसे “गैर-राजनीतिक” करार दिया हो.

