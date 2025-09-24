एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़

देश में एक साथ चुनाव हुए तो कितना फायदा होगा? इस विषय पर बुधवार को 'एक देश-एक चुनाव' के लिए गठित जेपीसी ने देश के 3 बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की. इस चर्चा में यह बात निकलकर सामने आई कि बार-बार चुनाव से देश के विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में रुकावट आती है. दरअसल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) ने देश के तीन बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ कई घंटे तक "वन नेशन, वन इलेक्शन" पर चर्चा की.

इस दौरन अर्थशास्त्रियों ने JPC के साथ इंटरेक्शन में कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. बार-बार चुनाव से इकोनामिक रुकावट आती है, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती है और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है

अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का आकार 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगा.

अर्थशास्त्रियों ने बताया- सेंट्रल स्कीम धीमा हो जाता है

हर साल केंद्र सरकार करीब 5 लाख करोड़ रुपए अलग-अलग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के जरिए जनता के कल्याण के लिए जारी करती है. यानी 5 साल में करीब 25 लाख करोड रुपए. लेकिन हर साल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर होने वाले चुनाव की वजह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कार्यान्वयन धीमा पड़ जाता है और इससे योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती क्योंकि प्रशासन का ध्यान चुनाव में उलझ जाता है.

सुनील बंसल ने भी समर्थन में कही थी बातें

इससे पहले बीते दिनों जयपुर में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को देश के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक बड़ा कदम बताया.

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना या जानकारी देना नहीं, बल्कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना है, ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके.

बंसल ने कहा, "यह कोई नया मुद्दा नहीं है. आजादी के शुरुआती 20 वर्षों तक एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन 1967 के बाद बार-बार चुनाव की समस्या शुरू हुई. पिछले 30 वर्षों में एक भी साल ऐसा नहीं रहा, जब कहीं न कहीं चुनाव न हुआ हो."

उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पांच साल में 300 दिन आचार संहिता लागू रही, यानी एक साल व्यर्थ चला गया. आज मुख्य मुद्दा चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जीतने के बाद जनता के लिए काम करना है. बार-बार होने वाले चुनावों से नेताओं को यह सोचने का समय नहीं मिलता.



हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है. देश में एक करोड़ लोग चुनाव प्रक्रिया में लगते हैं और तीन महीने तक अन्य काम ठप रहता है.



