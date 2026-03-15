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सिर्फ 20 सेकंड का हग बदल सकता है बच्चे की पूरी दुनिया, जानें क्यों पेरेंटिंग एक्सपर्ट इसे मानते हैं सबसे ताकतवर नियम

20-Second Hug Benefits: पेरेंटिंग एक्सपर्ट एक बेहद सरल नियम की सलाह देते हैं 20 सेकंड हग रूल. यह छोटा सा नियम बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराने में बड़ा असर डाल सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

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सिर्फ 20 सेकंड का हग बदल सकता है बच्चे की पूरी दुनिया, जानें क्यों पेरेंटिंग एक्सपर्ट इसे मानते हैं सबसे ताकतवर नियम
कई बार छोटे-छोटे प्यार भरे पल ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं.

Parenting Tips: अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता अपने बच्चों को रोज गले लगाते हैं, लेकिन कई बार यह बस एक जल्दी-जल्दी किया गया बाय-बाय हग बनकर रह जाता है. बच्चे जब गले लगने की मांग करते हैं, तो वह सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि उनके भीतर सुरक्षा, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है. ऐसे समय में अगर माता-पिता जल्दबाजी में हल्का सा हग देकर आगे बढ़ जाते हैं, तो वह पल तो खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चे की भावनाएं पूरी तरह बैलेंस नहीं हो पातीं. इसी वजह से कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट एक बेहद सरल नियम की सलाह देते हैं 20 सेकंड हग रूल. यह छोटा सा नियम बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराने में बड़ा असर डाल सकता है.

क्या है 20 सेकंड हग रूल?

20 सेकंड हग रूल का मतलब है कि जब भी आप अपने बच्चे को गले लगाएं, तो कम से कम 20 सेकंड तक पूरे ध्यान और प्यार के साथ गले लगाएं. इस दौरान न फोन हो, न जल्दी और न ही कोई ध्यान भटकाने वाली चीज. बस आप और आपका बच्चा.

शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कम से कम 20 सेकंड तक किसी प्रिय व्यक्ति को गले लगाता है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है. यह हार्मोन तनाव को कम करता है और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत बनाता है.

बच्चों के लिए क्यों जरूरी है यह छोटा सा हग? | Why is This Little Hug So Important for Children?

1. बच्चों को सुरक्षा का एहसास देता है

छोटे बच्चों के लिए माता-पिता की बाहें सबसे सुरक्षित जगह होती हैं. जब बच्चा उदास, डरा हुआ या परेशान होता है, तो एक लंबा और सच्चा हग उसे तुरंत सुकून दे सकता है.

2. तनाव और चिंता कम करता है

लंबे समय तक किया गया प्यार भरा स्पर्श शरीर में तनाव को कम करता है. इससे बच्चे का मन शांत होता है और वह भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करता है.

3. माता-पिता और बच्चे का रिश्ता मजबूत करता है

जब आप बच्चे को समय देकर गले लगाते हैं, तो वह महसूस करता है कि वह आपके लिए जरूरी है. इससे भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं.

4. आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है

जिन बच्चों को रेगुलर प्यार और अपनापन मिलता है, वे ज्यादा आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनते हैं. एक साधारण सा हग भी उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है.

5. बच्चों को भावनाएं समझना सिखाता है

जब माता-पिता बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उन्हें गले लगाते हैं, तो बच्चे भी अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और व्यक्त करना सीखते हैं.

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कैसे अपनाएं 20 सेकंड हग रूल? | How to Adopt the 20-Second Hug Rule?

  • सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे को आराम से गले लगाएं.
  • जब बच्चा उदास या परेशान दिखे, तो उसे अपनी बाहों में लें.
  • सोने से पहले एक प्यार भरा लंबा हग दें.
  • गले लगाते समय पूरा ध्यान बच्चे पर रखें, फोन या टीवी से दूर रहें.

पेरेंटिंग में अक्सर हम बड़े-बड़े तरीकों की तलाश करते हैं, लेकिन कई बार छोटे-छोटे प्यार भरे पल ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं. 20 सेकंड का एक सच्चा हग बच्चे को यह एहसास दिला सकता है कि वह सुरक्षित है, प्यार किया जाता है और अकेला नहीं है.

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