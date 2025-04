हम पीड़ितों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं...जम्मू कश्मीर विधानसभा में आतंकी घटना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है. जम्मू कश्मीर में इस घटना का सबसे अधिक असर है. मेहमानों की हत्या के बाद पूरा जम्मू कश्मीर मर्माहत है. विधानसभा में सोमवार को निंदा प्रस्ताव लाया गया. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि यह सदन इस जघन्य, कायरतापूर्ण कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई. यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है. यह सदन शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने का बहादुरी से प्रयास करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए..."

