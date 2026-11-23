पंजाब के अमृतसर के हलका जंडियाला गुरु के अंतर्गत आते गांव जलाल में आवारा कुत्तों का भयानक कहर देखने को मिला है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे को नोंच-नोंच कर मौत के घाट उतार दिया. मृतक बच्चे की पहचान रणजीत सिंह के रूप में हुई है, जो तीन बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, रणजीत सिंह गांव के ग्राउंड में गया हुआ था, जहां आवारा कुत्तों ने उस पर अचानक हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दिल दहला देने वाली घटना का पता तब चला जब गांव के कुछ छोटे बच्चों ने ग्राउंड में रणजीत सिंह का शव पड़ा देखा और शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया.

खोपड़ी और कान को बुरी तरह नोंच डाला

ग्रामीणों के मुताबिक कुत्तों ने बच्चे की खोपड़ी और कानों को बुरी तरह नोंच डाला था. बताया जा रहा है कि मृतक बच्चा एक बेहद गरीब परिवार से संबंध रखता था, जिनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है.

इस दर्दनाक घटना के बाद जहां परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में शोक और दहशत की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से पीड़ित गरीब परिवार की आर्थिक मदद के लिए उचित मुआवजे और इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या को जल्द हल करने की पुरजोर मांग की है.

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