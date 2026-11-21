उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गईं. उनके छोटे बेटे महेंद्र मोहन बिष्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच उन्हें मुखाग्नि दी. मां को अंतिम विदाई देने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो उठे. उन्होंने मां की अर्थी को कंधा दिया, चिता की परिक्रमा की और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.सावित्री देवी की अंतिम यात्रा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी. मुख्यमंत्री योगी भी मां के पार्थिव शरीर के साथ हरिद्वार पहुंचे. अंतिम यात्रा के दौरान सीएम योगी ने घर से मां की अर्थी को कंधा दिया और एंबुलेंस तक लेकर गए. उन्होंने अर्थी को हरिद्वार में भी कंधा देकर अपनी मां के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाया. इस दौरान वह कई बार रुमाल से अपने आंसू पोंछते नजर आए.

मुख्यमंत्री योगी ने परिजनों और मां की देखभाल करने वालों से उनके अंतिम समय के बारे में भी जानकारी ली. चंडी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक चेहरे मौजूद रहे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद सहित 50 से अधिक विशिष्ट लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए. गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के संत-महात्माओं और साधु-संतों की भी बड़ी मौजूदगी रही. 13 अखाड़ों के आचार्य और श्रीमहंतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार की धार्मिक रस्में संपन्न कराईं. परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे. अंतिम संस्कार की तैयारियों की देखरेख आचार्य बालकृष्ण कर रहे थे. धार्मिक अनुष्ठान के लिए करीब 100 किलोग्राम घी और 100 किलोग्राम हवन सामग्री की व्यवस्था की गई थी.

इस बीच, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जीवन में माता-पिता से बढ़कर कोई नहीं होता और मां का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है. मुख्यमंत्री की मां का निधन अत्यंत दुखद है. इस क्षति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और उन्हें जो सम्मान मिला है, उसमें उनकी मां के आशीर्वाद की अहम भूमिका है. जीवन में व्यक्ति कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर ले, मां की जगह कोई नहीं ले सकता. उन्होंने कहा कि इस अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां को कंधा देते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा की. इसके साथ उन्होंने महाभारत के एक श्लोक के माध्यम से मां के महत्व को रेखांकित किया. श्लोक का भावार्थ है कि मां जैसी छाया, आश्रय, प्रेम और सुरक्षा देने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है. मां ही जीवन की सबसे बड़ी संरक्षक और जीवनदायिनी होती है. सावित्री देवी के निधन से मुख्यमंत्री के परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है. चंडी घाट पर अंतिम संस्कार के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुटे लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की.

यह भी पढ़ें: रातभर मां के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे सीएम योगी, आज हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार