जयपुर हिट-एंड-रन: मौत बनकर आई ब्लैक थार ने छीन ली 18 साल की अनन्या की जिंदगी, एयरफोर्स में जाने का सपना रह गया अधूरा

जयपुर की सुबह अक्सर शांत होती है. हल्की ठंड, धूप की पहली किरणें और दौड़ते कदमों की लय. लेकिन इसी लय को चीरती हुई एक ब्लैक थार ने सोमवार की सुबह एक युवा सपना कुचल दिया.

18 साल की अनन्या शर्मा… एअरफोर्स की तैयारी कर रही यह लड़की रोज की तरह अपनी बहन संग एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी. हर कदम उसके सपनों की ओर बढ़ता था. लेकिन उसी रास्ते पर तेज रफ्तार मौत घात लगाए बैठी थी.

थार की रफ्तार ने छीन ली जिंदगी

सुबह की दौड़ के बीच पीछे से उठती रफ्तार का शोर शायद अनन्या तक पहुंचा भी होगा. लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक तेज रफ्तार काली थार ने उसे जोरदार टक्कर मारी. अनन्या वहीं सड़क पर गिर पड़ी… और उसकी सांसें उसी जगह थम गईं.

18 साल की अनन्या शर्मा की सड़क हादसे में मौत

भागकर छोड़ा वाहन, नंबर से पहुंची पुलिस

टक्कर मारकर भागने वाले ड्राइवर ने घबराहट में वही थार छोड़ दी और खुद अंधेरे में गायब हो गया. जांच में पता चला कि यह गाड़ी जितेंद्र चौधरी के नाम दर्ज है. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, नंबर नोट किया और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया. ड्राइवर अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

एअरफोर्स में जाना चाहती थी अनन्या

अनन्या अपनी बहन के साथ जयपुर में रहती थी, हर सुबह जॉगिंग और रनिंग उसकी रूटीन का हिस्सा था. इसी दौड़ ने उसे मजबूत किया था और इसी दौड़ में उसकी जिंदगी खत्म हो गई. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. परिवार अनन्या को लेकर गांव वापस चला गया. एक सपना, एक करियर, एक बेटी, सब एक झटके में खत्म हो गया.

मौके का निरीक्षण कर रहे हनुमान प्रसाद, DCP वेस्ट जयपुर, ने इसे स्पष्ट हिट‑एंड‑रन करार दिया है और कहा कि जांच जारी है.