तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 23 वर्षीय शख्स ने अपनी 17 वर्षीय गर्लफ्रेंड की सिर्फ इसलिए चाकू से गोदकर हत्या कर दी क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़कों से भी बात करती है.इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की. पुलिस के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम लड़की के घर पर ही दिया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान मुथुराज के रूप में की है.

पीड़िता आरोपी को बीते दो साल से जानती थी. आरोपी मुथुराज पेशे से प्लंबर का काम करता है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने माना है कि शनिवार को उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था. इसके बाद जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उसने पहले उसका गला दबाया और बाद में चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह जब लड़की घर पर अकेली थी, तो आरोपी मिलने उसके घर पर आया. उस दौरान उसके पास चाकू और जहर की बोतल थी. दोनों के बीच दूसरे लड़कों से बात करने की बात पहले बहस शुरू हुई और बाद में आरोपी ने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया.

हत्या के बाद, आरोपी ने खुद को मारने के इरादे से अपनी बाईं कलाई काट ली और थोड़ा ज़हर भी पी लिया. पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को काबू में किया और इलाज के लिए थूथुकुडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई. वहीं, लड़की के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की आगे की जांच चल रही है.

इस हत्या ने तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया है. DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि, जो तूतीकोरिन का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की निंदा की और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति TVK सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए. कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी स्थिति में धकेला जा रहा है, जहां महिलाओं के लिए कहीं भी सुरक्षा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं पर उनके घरों के भीतर हमले होना और उनकी हत्याएं होना एक आम बात हो गई है.

उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार का महिलाओं के लिए विशेष पुलिस बल, 'सिंगप्पेन अतिरादिप्पडई' (Singappen Athiradippadai) कहां है, और मुख्यमंत्री विजय से सवाल किया कि क्या महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की लगातार घटनाएं उन्हें परेशान नहीं करतीं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल के हफ्तों में तमिलनाडु भर में हत्याओं और हिंसक अपराधों की कई घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा है. दिवाली के दिन राज्य भर में 13 हत्याएं होने के बाद विपक्ष ने विशेष रूप से TVK सरकार को निशाना बनाया था.

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