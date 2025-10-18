2 नैनो मीटर की चिप बना रहा भारत... NDTV वर्ल्ड समिट में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव चर्चा की 10 बड़ी बातें

ashwini vaishnav
- आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6जी नेटवर्क को 4जी और 5जी से अलग और नई सोच वाला बताया है
- भारत क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी कर रहा है
- डेटा सेंटर को नई ऊर्जा माना गया है और इसके विकास के लिए एक अरब डॉलर का निवेश किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
नई दिल्ली:
Ashwini Vaishnav in NDTV World Summit: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन देश दुनिया में आई सूचना क्रांति के विषय पर अपनी बात रखी. उन्होंने 5जी के बाद 6जी नेटवर्क, आधार सिस्टम, एआई वीडियो जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि डेटा आज की दुनिया में नया ईंधन हैं, डेटा सेंटर नई रिफानरी हैं, जिनका हमें दोहन करना होगा. उन्होंने स्वदेशी आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस SARVAM AI पर भी बताया कि ये जल्द ही आने वाला है और वो स्वयं इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे.
आईटी मंत्री से चर्चा की 10 बड़ी बातें
- वैष्णव ने कहा, 6जी एक अलग नेटवर्क होगा. 5 जी और 4 जी से बिल्कुल अलग. 5 जी 4 जी के बाद नई क्रांति लाया था. 6 जी न्यू वे ऑफ थिंकिंग होगा. हम 6 जी के रिसर्च में लीड ले सकते हैं.
- चिप काफी छोटा होगा, आप इसे खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे. ग्लोबल डिजाइन इंजीनियर अब भारत में भी हैं. सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनिरल पर पर सोचना होगा. हमें क्रिटिकल मिनिरल में भी आत्मनिर्भर होना है, पीएम मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, नीतियों को तेजी से मंजूरी दी जा रही है.
- रेयर अर्थ मैटेरिटल पर वैष्णव ने कहा, हमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करनी है, जिनके पास बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल हैं. विशाखापत्तनम में हम प्लांट लगा रहे हैं. हम कुछ सालों में क्रिटिकल मिनिरल में आत्मनिर्भर हो जाएंगे.
- डेटा सेंटर नई ताकत है. हमारे देश में काफी टैलेंट है और उनको जगह देनी होगी. हमने एक अरब डॉलर रुपये दिए हैं ताकि इसपर काम किया जा सके. हम स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो नए आइडिया के साथ आएं. रिसर्च पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पूरे गोल पर फोकस कर रहे हैं.
- डीपफेक चिंता की बात है. एआई का डीपफेक का मजेदार एलिमेंट है, डीपफेक के द्वारा आपकी आवाज, चेहरा पेश करना ये सही नहीं है, आपका अधिकार है कि आपकी आवाज और चेहरा गलत तरीके से यूज नहीं होना चाहिए, हम जल्द ही डीपफेक के लिए नियम बनाएंगे, हम तकनीकी और लीगल नियम लाएंगे. एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट इसके लिए काम कर रहे हैं.
- क्या आप ग्रोक या Gemini का प्रयोग करेंगे. इसपर अश्विनी ने कहा कि वो इस मामले में अपना दिमाग यूज करना चाहेंगे. हम रेलवे में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. कई और चीजें भी यूज कर रहे हैं.
- भारत का सर्वम AI दिसंबर-जनवरी में अलग से आ रहा है. जब ये आएगा तो मैं सर्वम यूज करना शुरू करूंगा. ग्रोक, जेमिनी या चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स अभी खूब प्रचलन में हैं.
- हम डिजिटल क्रेडिट को लेकर बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं. भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में अगला बड़ा बदलाव होगा. भारत ने 5G को इतनी तेजी से लागू किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, आज हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क है.
- अश्विनी वैष्णव ने कहा, 50 से ज़्यादा देशों ने आधार आर्किटेक्चर की मांग की है. वैष्णव ने यह भी कहा कि 13 से ज़्यादा देश भी UPI आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 50 से ज़्यादा देशों ने आधार आर्किटेक्चर की मांग की है.
- विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब की योजना पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा. हमारे देश में कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. एक बार ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर, अच्छे शोध करने और एआई एप्लीकेशनों को विकसित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं