2 नैनो मीटर की चिप बना रहा भारत... NDTV वर्ल्ड समिट में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव चर्चा की 10 बड़ी बातें

Ashwini Vaishnav in NDTV World Summit: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन देश दुनिया में आई सूचना क्रांति के विषय पर अपनी बात रखी. उन्होंने 5जी के बाद 6जी नेटवर्क, आधार सिस्टम, एआई वीडियो जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि डेटा आज की दुनिया में नया ईंधन हैं, डेटा सेंटर नई रिफानरी हैं, जिनका हमें दोहन करना होगा. उन्होंने स्वदेशी आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस SARVAM AI पर भी बताया कि ये जल्द ही आने वाला है और वो स्वयं इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे.

आईटी मंत्री से चर्चा की 10 बड़ी बातें