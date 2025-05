भारत में कितने गद्दार? अब गुजरात से पकड़ा गया एक और शख्स, जानिए कैसे बना ISI को मोहरा

ISI Spy Arrested: अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुजरात में एक व्यक्ति को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से जुड़ी अहम जानकारी पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के वरिष्ठ अधिकारी के सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी सहदेव सिंह गोहिल कच्छ का निवासी है और हेल्थ वर्कर के रूप में काम करता है. गोहिल 28 वर्षीय पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में 2023 में व्हाट्सएप के जरिए आया. इस महिला ने खुद को गोहिल के सामने अदिति भारद्वाज बताया. सिद्धार्थ ने कहा कि गोहिल ने उसे भारतीय वायुसेना और बीएसएफ की नई या निर्माणाधीन साइटों की तस्वीरें और वीडियो भेजे.

सिद्धार्थ ने कहा, "हमें सूचना मिली थी कि वह बीएसएफ और आईएएफ से जुड़ी जानकारी एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा कर रहा था." इसके बाद 1 मई को गोहिल को प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया गया, जिसके दौरान एसटीएफ को पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट ने उससे आईएएफ और बीएसएफ की जगहों की तस्वीरें और वीडियो मांगे थे.

