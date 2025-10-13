'हमाम में सब...' IRCTC घोटाले में लालू फैमिली पर आरोप तय हुआ तो ये क्या बोल गए पप्पू यादव

क्‍या बिहार चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आए कोर्ट के आदेश से कोई असर देखने को मिलेगा? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी स्कैम में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए. यह सुनवाई स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जिसमें लालू परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. कोर्ट ने कहा कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला. कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये पुराना मामला है, इसका असर बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा.

'हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बचा'

आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर लालू यादव परिवार पर आरोप तय किये जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'इस हमाम में सभी नंगे हैं. अभी हम लोगों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बचा है ठीक है, अभी कोर्ट के फैसले का सम्मान ही कर सकते हैं. हमारे पास कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है कि किस तरह से साजिश की शिकार हुए हैं. अभी तो केवल न्यायालय ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट दायर किया है, अभी उसका मूल्यांकन होगा कि लालू यादव किस रूप में डायरेक्ट इंवॉल्वड थे.

'भ्रष्टाचार का एक अनोखा तरीका'

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'यह एक पुराना मामला है और यह चौंकाने वाला है कि राजद नेताओं ने नौकरी के बदले ज़मीन ली. नौकरी के बदले ज़मीन मांगना भ्रष्टाचार का एक अनोखा तरीका है. ये सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है. अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो यह बड़ी खबर होगी.'

'हम दलितों और वंचितों की आवाज उठाने वाले लोग'

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आईआरसीटीसी घोटाला मामले की सुनवाई पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम दलितों और वंचितों की आवाज उठाने वाले लोग हैं. हम इंडी गठबंधन से हैं. कोई भी हमें किसी भी तरह से दबा या परेशान नहीं कर सकता है. आगे कई और कोर्ट भी हैं.'

'यह एक पुराना मामला है. इससे कोई नुकसान'

क्‍या बिहार चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आए कोर्ट के आदेश से कोई असर देखने को मिलेगा? इसके जवाब में आरजेडी सांसद फैयाज अहमद ने कहा, 'यह एक पुराना मामला है. इससे कोई नुकसान या क्षति नहीं होगी.'

सीबीआई ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.

