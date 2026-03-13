मिडिल ईस्ट में जारी जंग में दो भारतीय नागरिकों की मौत, ओमान के सोहार में हुए हमले में गई जान

ईरान, अमेरिका-इजरायल जंग के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में आज दो और भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा गया है, "पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सोहार में हुए हमले में आज हमने दो भारतीय नागरिकों को खो दिया. कई अन्य भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं. हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं." पोस्ट में आगे लिखा गया है कि ओमान स्थित हमारा दूतावास स्थानीय अधिकारियों और नियोक्ता कंपनी के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.



We lost two Indian nationals today in an attack in Sohar, Oman in the ongoing conflict in West Asia. Several other Indian nationals were also injured. We express our deepest condolences to the families of the deceased and wish a speedy recovery to the injured.



Our Mission in… — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 13, 2026

दो भारतीय नागरिक की मौत, 10 अन्य घायल



न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार ओमान के सोहार शहर में शुक्रवार को हुए ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए. 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान-अमेरिका संघर्ष के बाद से यह ओमान में हुई पहली भारतीय मौत थी. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी क्षेत्र) असीम महाजन ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में ओमान में दो भारतीयों की मौत की पुष्टि की.

उन्होंने यह भी बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से पश्चिम एशिया से 150,000 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं. उन्होंने कहा, "मैं आप सभी के साथ सोहार शहर में आज हुई एक घटना साझा करना चाहता हूं. वहां एक हमला हुआ और इस घटना में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई."



अधिकारी ने आगे कहा, हम उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमले में घायल हुए 11 लोगों में से 10 भारतीय हैं. इनमें से पांच को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और पांच अन्य का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है,” “किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है. हमारा मिशन संबंधित कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.”

महाजन ने हमले के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन ओमान समाचार एजेंसी (ओएनए) ने बताया कि सोहार में दो ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें से एक अल अव्ही औद्योगिक क्षेत्र में गिरा और दो प्रवासी श्रमिकों की जान ले ली.



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