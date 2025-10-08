विज्ञापन
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस: हरियाणा DGP, रोहतक SP के खिलाफ शिकायत दर्ज, IAS पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में उनकी IAS पत्नी ने हरियाणा DGP और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस: हरियाणा DGP, रोहतक SP के खिलाफ शिकायत दर्ज, IAS पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
IPS वाई. पूरन कुमार की फाइल फोटो.
  • IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है.
  • DGP शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में अपने करियर के दौरान आई समस्याओं और मानसिक प्रताड़ना का उल्लेख किया है.
चंडीगढ़:

IPS Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में उनकी पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है. 4 पन्नों की शिकायत में उन्होंने डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया पर उनके पति के उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. शिकायत में उनके पति की मौत से ठीक पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर के कहने पर उनके खिलाफ रोहतक में झूठा मामला (FIR-नंबर 0319/2025) दर्ज किया गया था, जो एक सोची-समझी साजिश थी.

इसी कारण उनके पति ने अत्यधिक निराशा में आत्महत्या कर ली. IAS अमनीत पी. कुमार ने शिकायत में दावा किया है कि उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जाति-आधारित गालियां दी गईं और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया.

सुसाइड के समय पत्नी सीएम के साथ जापान दौरे पर थी

मालूम हो कि हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के समय उनकी पत्नी सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान के दौरे पर थी. बुधवार को उनकी पत्नी IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार बुधवार को जापान से यहां लौट आईं. जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की है.

पत्नी भी IAS अधिकारी, जापान से लौटने के बाद कराया केस

बताते चले कि IPS ऑफिसर वाई. पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार IAS अधिकारी हैं, वो इस समय हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव पद पर कार्यरत हैं. वाई. पूरन कुमार (52) 2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी थे और वह मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में मृत पाए गए.

सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम का जिक्र

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों ने अमनीत कुमार के यहां पहुंचने पर उनसे मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस बीच, सूत्रों ने बताया कि कुमार ने कथित आठ पन्नों के टाइप और हस्ताक्षर वाले अपने ‘सुसाइड नोट' में अपने करियर के दौरान आई कई समस्याओं का ज़िक्र किया है. कई कारणों ने उन्हें यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा.

अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित ने बताया कि कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें ‘मानसिक प्रताड़ना' दी गई. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल समेत अन्य लोग सेक्टर 24 स्थित अमनीत कुमार के सरकारी आवास पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे. पूरन कुमार ने सेक्टर 11 स्थित अपने घर में यह कदम उठाया था. भुक्कल ने कहा, ‘‘जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्हें न्याय मिलना चाहिए. सरकार को गहन जांच करनी चाहिए.''

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

