दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, डीजीपी ओपी सिंह बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे दोषियों को

डीजीपी ने दुर्घटना को दुभगयपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको जांच एजंसियां पाताल से भी ढूंढ निकलेंगी. हलांकि, हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़े जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने फरीदाबाद पुलिस कमीश्नर द्वारा दी गई जानकारी का हवाला दिया.

  • हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया
  • पुलिस ने हाई डॉट्स, पार्किंग और छोड़े गए वाहनों की लगातार तलाशी अभियान जारी रखा है
  • फरीदाबाद में पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री की बड़ी खेप की जानकारी फरीदाबाद पुलिस कमीश्नर ने दी है
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का दिल्ली ब्लास्ट पर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर है. डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस जितने भी हाई डॉट्स, पार्किंग प्लेसस या अबेन्डेन्ट व्हीकल्स इत्यादि हैं वहां लगातार तलाशी अभियान में जुटी है.

डीजीपी ओपी सिंह पंचकूला पुलिस द्वारा आयोजित एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए थे जिमसें पुलिस युवा और विद्यार्थियों में अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए सकूलों के हेड बॉयज या हैड गर्ल्स के जरिये पहुंचने की कोशिश में है. पंचकूला में आयोजित "एक शाम GenAlpha के नाम" कार्यक्रम में डीजीपी ओपी सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.

यह कार्यक्रम डायल 112 परिसर में आयोजित किया गया. डीजीपी ओ पी सिंह ने कहा कि उन्हें इस नई पहल के बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है. डीजीपी ओपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कल की घटना हुई बहुत दुखद घटना थी. जिन लोगों कि मृत्यु हुई है भगवान उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करें. हमारे सभी जवान रात भर से अलर्ट पर है. हरियाणा प्रदेश कि पुलिस अलर्ट पर है.

डीजीपी ओपी सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए और स्क्रीन पर अनावश्यक समय व्यतीत करने से बचना चाहिए.

