लद्दाख की चोटियों से दिल्ली के लाल किले तक... 12 जून को इन ऐतिहासिक धरोहरों पर सजेगा योग का मंच

21 जून 2026 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक 'रेड रोड' पर किया जाएगा, जबकि 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ योग के महत्व को प्रचारित किया जाएगा.

विदेशों में मौजूद 210 से अधिक भारतीय मिशन करीब 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो योग की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है. देश के भीतर भी भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसके तहत 12 प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योग शिविर आयोजित किए जाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्रतिष्ठित स्थानों पर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है. दिल्ली के लाल किला, हरिद्वार, कोणार्क, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, लेह, हैदराबाद और सिलचर जैसे प्रमुख स्थलों पर एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे देशभर में योग का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचेगा.

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