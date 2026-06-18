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लद्दाख की चोटियों से दिल्ली के लाल किले तक... 12 जून को इन ऐतिहासिक धरोहरों पर सजेगा योग का मंच

21 जून 2026 को 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. विदेशों में 210 से अधिक भारतीय मिशन 2,500 स्थानों पर योग शिविर लगाएंगे, जबकि भारत में 12 प्रमुख धरोहर स्थलों और ASI के 100 से ज्यादा स्थानों पर भी योग कार्यक्रम होंगे.

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लद्दाख की चोटियों से दिल्ली के लाल किले तक... 12 जून को इन ऐतिहासिक धरोहरों पर सजेगा योग का मंच
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
  • अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को विश्वभर में मनाया जाएगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा.
  • योग की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाते हुए 210 से अधिक भारतीय मिशन 2,500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे.
  • भारत में 12 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योग शिविर आयोजित कर योग के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा.
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21 जून 2026 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक 'रेड रोड' पर किया जाएगा, जबकि 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ योग के महत्व को प्रचारित किया जाएगा.

विदेशों में मौजूद 210 से अधिक भारतीय मिशन करीब 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो योग की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है. देश के भीतर भी भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसके तहत 12 प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योग शिविर आयोजित किए जाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्रतिष्ठित स्थानों पर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है. दिल्ली के लाल किला, हरिद्वार, कोणार्क, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, लेह, हैदराबाद और सिलचर जैसे प्रमुख स्थलों पर एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे देशभर में योग का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचेगा.

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लेखक के बारे में
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आलोक कुमार ठाकुर
सीनियर सब एडिटर
लेखक NDTV समूह में Senior Sub Editor के तौर पर कार्यरत हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, 2016-19 में पत्रकार... और पढ़ें
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