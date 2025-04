खून और पानी... पहलगाम हमले का जवाब सिंधु जल संधि से, पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल

Indus Water Treaty Answer To Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आह्वान किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि "खून और पानी" एक साथ नहीं बह सकते. लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने मंगलवार के आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है.

It it time to suspend the Indus Waters Treaty indefinitely as a truly meaningful response to the latest terrorist outrage in Pahalgam instigated by Pakistan.



We have earlier said that blood and water can't go together. Let's act on our own declared position .



This will be a…