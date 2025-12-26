तेरा तुझको अर्पण… जब मंत्री ने सोने-चांदी समेत सभी कीमती उपहार कार्यकर्ताओं में बांट दिए

मध्य प्रदेश के मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने तोहफे कार्यकर्ताओं को बांटते दिखाई दे रहे हैं. तोहफे बांट रहे शख्स मोहन यादव सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं. स्टेज पर वह कार्यकर्ताओं को अपने कीमती तोहफे बांटते दिखाई दे रहे हैं. इन तोहफों में गोल्ड रिंग और तलवार भी शामिल है.

राजनीति में अक्सर सम्मान, उपहार और भेंट सामग्री को व्यक्तिगत उपलब्धि माना जाता है. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस परंपरा को तोड़ दिया. उन्होंने जब कार्यकर्ताओं को अपने गिफ्ट दिए तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे. मंत्रीजी के तोहफे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

आज का दिन मेरे जीवन के सबसे भावुक और आत्ममंथन से भरे दिनों में से एक रहा। उदयपुरा विधानसभा के वे समर्पित भाजपा कार्यकर्ता जिनकी निष्ठा, परिश्रम और अथक तपस्या ने मुझे विधायक के रूप में जनसेवा का अवसर दिया, और जिनके अटूट विश्वास के कारण आज मैं… pic.twitter.com/pOoMDvH6Aa — Narendra Shivaji Patel (@nsp2106) December 22, 2025

मंत्री ने बांट दिए सोने-चांदी के उपहार

यह मामला 22 दिसंबर को उदयपुरा विधानसभा के बरेली में आयोजित अटल स्मृति पर्व कार्यक्रम का है. जिसमें मंत्रीनरेंद्र शिवाजी पटेल मंच से अपने विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वे सभी उपहार देते नजर आ रहे हैं, जो उन्हें विधायक और मंत्री के रूप में विभिन्न अवसरों पर मिले थे.

उपहार में ये कीमती चीजें शामिल

इन उपहारों में सोने-चांदी के आभूषण, बहुमूल्य सिक्के, अष्टधातु की प्रतिमाएं, महंगे शॉल, चांदी जड़ित श्रीफल, पेंटिंग्स और स्मृति चिन्ह शामिल थे. इनमें ऐसी चजें भी शामिल थीं, जिनको लोग जीवनभर सहेजकर रखते हैं. लेकिन बीजेपी मंत्री ने बिना किसी मोह के, इन्हें लकी ड्रॉ के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, “तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा…” उन्होंने आगे कहा कि 22 दिसंबर का दिन उनके जीवन के सबसे भावुक दिनों में से एक रहा. उदयपुरा विधानसभा के वे कार्यकर्ता, जिनकी निष्ठा, परिश्रम और अथक तपस्या ने उन्हें विधायक बनाया और आज राज्यमंत्री के दायित्व तक पहुंचाया, वही उनके सार्वजनिक जीवन की वास्तविक पूंजी हैं.

मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

उन्होंने कहा कि बीते दो सालों में जनता द्वारा मिले ये उपहार केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि जनविश्वास, प्रेम और भावनाओं के प्रतीक हैं. अगर इन उपहारों का कोई सच्चा अधिकारी है, तो वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से उदयपुरा विधानसभा में भाजपा को जीत दिलाई. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जब ये उपहार उनके हाथों में पहुंचे, तो उनके चेहरों पर जो गर्व और खुशी झलकी, वही पल मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बन गया.