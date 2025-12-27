MP के इकलौते संगीत विश्वविद्यालय का कारनामा: परीक्षा में बैठे बिना ही पास हो गए छात्र, पोल खुली तो कर दिया फेल

Raja Mansingh Tomar Music and Arts University: पूरे मध्य प्रदेश को संगीत की शिक्षा देने वाला राज्य का इकलौता संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी विवादों में आ गया है. यह विवाद परीक्षा से जुड़ा हुआ है. दरअसल, विश्वविद्यालय ने ऐसे स्टूडेंट्स को पास घोषित कर दिया जो परीक्षा में बैठे ही नहीं... अब तक ऐसे चार मामले सामने आ चुके है, जिनमें परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को न सिर्फ अंक दिए गए, बल्कि उन्हें उत्तीर्ण भी घोषित कर दिया गया. इसकी शिकायत खुद छात्रों ने किए हैं. साथ ही इसके दस्तावेज भी सामने आए हैं.

आनन-फानन में जारी किया गया संशोधित रिजल्ट

हालांकि मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आनन-फानन में संशोधित रिजल्ट जारी कर दिए. वहीं पहले पास किए गए छात्रों को फेल घोषित कर मामले को दबाने की कोशिश की गई.

एग्जाम में नहीं बैठा ये स्टूडेंट्स

दरअसल, संगीत विवि द्वारा म्यूजिक विभाग में बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यानी भारतीय क्लासिकल वोकल पहले वर्ष के एग्जाम का रिजल्ट जारी किया. इसमे हिमांशु भदौरिया जिनका रोल नंबर 24102236 था को साइंस ऑफ म्यूजिक सब्जेक्ट मे 36 मार्क्स देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया, जबकि हिमांशु भदौरिया एग्जाम में बैठा ही नहीं... जब इस बात की शिकायत अन्य स्टूडेंट्स ने की तो एक माह बाद रिवायज रिजल्ट जारी किया गया और स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री घोषित कर दिया गया.

यह अकेला मामला नहीं है... बल्कि इसी विवि से संबद्ध मैहर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ म्यूजिक से माध्यमा डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट प्रथम वर्ष के छात्र अतुल पटेल को 64 अंक देकर पहले पास किया गया... फिर फेल घोषित कर दिया गया. इसी तरह आदर्श संगीत कॉलेज के बीए हिंदुस्तानी वोकल के द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट संस्कार मुड़ोतिया ने तो तीन सब्जेक्ट में परीक्षा नहीं दी, लेकिन वो तीनों परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए. शिकायत के बाद उन्हें अनुपस्थित दिखाकर फेल घोषित किया गया.

परीक्षा में बैठे बिना पास हो गए स्टूडेंट्स

ऐसा ही मामला सरकारिमाधव संगीत महाविद्यालय से आया है... जहां स्टूडेंट योगेश जाटव रोल नंबर 21101480 एप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मिंग म्यूजिक थ्योरी पेपर की परीक्षा नहीं दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें वो पास हो गया. शिकायत के बाद रिजल्ट बदल दिया गया और उसे अनुपस्थित दिखाकर फेल घोषित किया गया.

न जांच हुई... न ही किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई

सबसे गंभीर बात ये है कि इतने बड़े घपले या चूक पर विवि प्रबंधन सख्त होने की बजाय महज रिजल्ट बदलकर उसे दबाने में लग गया. न कोई जांच हुई... न ही किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई.

विवि के रजिस्ट्रार अरुण चौहान कहते हैं कि जांच चल रही है. शीट पर नंबर चढ़ाते वक्त गड़बड़ी की सम्भावना है. मामला प्रकाश में आने के बाद तत्काल सुधार किया गया.

वहीं कुलगुरु प्रो स्मिता सहस्त्रवुद्धे ने माना कि अलग अलग कोर्स के रिजल्ट में कुछ त्रुटियां सामने आई थी. संज्ञान में आते ही उनमें रिवाइज रिजल्ट घोषित कर दिए गए. जिन तीन कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका थी उन्हें परीक्षा और गोपनीय विभाग से हटा दिया गया है.

