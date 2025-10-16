विज्ञापन
आखिर किस वजह से 24 किन्नरों को पीना पड़ा जहर, पढ़ें इंदौर में हुई दर्दनाक घटना के पीछे की पूरी कहानी

नेहा नामक एक किन्नर से जब इस मामले के बारे में विस्तार से पूछा गया तो उसने बताया कि बीच में किन्नर समाज के 2 गुटों में विवाद हुआ था. जिसके बाद 2 पत्रकारों का इनके घर में आना जाना बढ़ने लगा. दोनों किन्नर को ब्लेकमेल करते थे. इन्होंने एक किन्नर के साथ रेप भी किया.

इस घटनाक्रम का संबंध ट्रांसजेंडर समुदाय के दो स्थानीय गुटों के आपसी विवाद से हो सकता है: पुलिस
  • इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के करीब 24 सदस्यों ने बुधवार रात एक साथ फिनाइल पी लिया.
  • इन सभी का इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
  • पुलिस ने बताया कि इस घटनाक्रम का संबंध ट्रांसजेंडर समुदाय के दो स्थानीय गुटों के आपसी विवाद से हो सकता है.
इंदौर:

मध्य प्रदेश के इंदौर के नंदलालपुरा में बुधवार को 24 किन्नरों ने एक साथ जहरीला पदार्थ पी लिया. इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. दो मीडियाकर्मियों पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाने के कुछ ही घंटों के बाद 24 किन्नरों ने ये खौफनाक कदम उठाया. पंढरीनाथ थाना पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक किन्नर ने शिकायत दर्ज की थी. किन्नर ने बताया था कि मई को उसके डेरे के गुरु के खिलाफ एक केस हुआ था. इसी मामले को लेकर जून में दो पत्रकार पंकज जैन और अक्षय उसके डेरे पर आए थे. आरोप है कि दोनों ने पहले धमकाया था. इसके बाद दुष्कर्म किया और धमकी भी दी.

नेहा नामक एक किन्नर से जब इस मामले के बारे में विस्तार से पूछा गया तो उसने बताया कि बीच में किन्नर समाज के 2 गुटों में विवाद हुआ था. जिसके बाद 2 पत्रकारों का इनके घर में आना जाना बढ़ने लगा. दोनों किन्नर को ब्लेकमेल करते थे. इन्होंने एक किन्नर के साथ रेप भी किया. रेप की घटना 3 महीने पहले की है. नेहा ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि आज किन्नर भी सुरक्षित नहीं है, अक्षय और पंकज ने अपराध किया है. उन्हें सजा मिले. इन्होंने किन्नर से डेढ़ लाख भी लिए हैं. 

इस मामले पर CMHO माधव हसानी ने बताया 24 किन्नरों द्वारा घर में सफाई के लिए इस्तेमाल किए जानेवाला फिनाइल पिया गया था. सभी की हालत स्थिर है , 2 को ऑब्जरवेशन में रखा गया है.

लंबे समय से चल रहा दो गुटों में विवाद

बीते कुछ महीनों से संपत्ति को लेकर पायल गुरु और सीमा गुरु के बीच विवाद चल रहा था. इस विवाद के चलते दोनों के गुटों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे. ये मामले पुलिस तक भी पहुंचा था और इसको लेकर एक एक विशेष जांच दल (SIT) भी बनाई थी. लेकिन एक बड़े अफसर का ट्रांसफर होते ही एसआईटी भी चुप बैठ गई.

इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि करीब 24 सदस्यों ने बुधवार रात एक साथ फिनाइल पी लिया. जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) के प्रभारी अधीक्षक डॉ. बसंत कुमार निंगवाल ने बताया,‘‘हमारे अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के करीब 24 सदस्यों को भर्ती किया गया है. उन्होंने एक साथ फिनाइल पीने का दावा किया है.'' उन्होंने बताया कि इनमें से किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है.

