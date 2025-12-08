IndiGo ने DGCA के नोटिस का दिया जवाब, जानिए क्या-क्या कहा

इंडिगो ने DGCA के नोटिस का जवाब दे दिया है. DGCA ने खुद ये बयान जारी कर बताया है. उसकी तरफ से बताया गया कि DGCA को हालिया बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द और गड़बड़ियों पर जारी शो कॉज नोटिस का इंडिगो का आधिकारिक जवाब मिल गया है. इंडिगो ने जवाब 8 दिसंबर 2025 को शाम 6:01 बजे CEO और COO के हस्ताक्षर के साथ जमा किया.

इंडिगो के जवाब की मुख्य बातें:

इंडिगो ने ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए गहरा खेद जताया और माफी मांगी

एयरलाइन ने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की "सटीक वजह" बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं

इंडिगो ने कहा कि पूरी जांच में समय लगेगा और DGCA के नियम भी 15 दिन की समय सीमा देते हैं

प्रारंभिक कारण बताए:

छोटे तकनीकी मुद्दे

विंटर शेड्यूल बदलने का असर

खराब मौसम

एयर ट्रैफिक में बढ़ी भीड़

FDTL Phase-II यानी नए क्रू रोस्टर नियमों का प्रभाव

इंडिगो ने कहा कि FDTL नियम लागू होने में दिक्कतें थीं, और वे DGCA से छूट/रियायतें मांग रहे थे. शुरुआती दिसंबर में इन सभी कारणों के मिल जाने से ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरा, जिससे क्रू की उपलब्धता पर असर पड़ा.

नेटवर्क रीबूट किया

5 दिसंबर को इंडिगो ने ड्रास्टिक स्टेप लेते हुए बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कीं, ताकि फंसे यात्रियों को निकाल सकें.

एयरपोर्ट की भीड़ कम हो.

क्रू और एयरक्राफ्ट को सही स्थिति में लाया जा सके.

6 दिसंबर से उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं.

इंडिगो का दावा है कि समय पर जानकारी दी गई, भोजन, होटल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई और ज्यादातर यात्रियों को रिफंड भी कर दिया गया.

DGCA अभी जवाब का अध्ययन कर रहा है. नियमों के तहत जो भी कार्रवाई जरूरी होगी, वह बाद में की जाएगी.

