पहले डिले, फिर 200 फ्लाइट कैंसिल... इंडिगो के यात्री परेशान, एयरलाइंस ने अब दी सफाई

भारत की सबसे बड़ी हवाई कंपनी, इंडिगो को हाल के सालों में अपनी सबसे बड़ी कामकाज में गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण, देश भर में इंडिगो की उड़ानें या तो बहुत देर से चल रही हैं या फिर रद्द हो गई हैं. मंगलवार को सरकार ने आंकड़े जारी किए, जिससे पता चला कि स्थिति कितनी खराब है. इंडिगो हमेशा समय पर उड़ान भरने के लिए जानी जाती थी. लेकिन अब उसकी समय की पाबंदी बहुत तेजी से गिरकर केवल 35 प्रतिशत रह गई है.

यह परिचालन संबंधी अस्थिरता बुधवार को भी जारी रही. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर दोपहर तक सामूहिक रूप से लगभग 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू यात्रियों के लिए व्यापक व्यवधान और परेशानी उत्पन्न हुई.

पायलटों की कमी और नए नियम बने इंडिगो संकट की वजह

इंडिगो एयरलाइन में मौजूदा अव्यवस्था और उड़ानों में हो रही देरी तथा रद्दीकरण के पीछे एक अहम वजह चालक दल (Crew) की भारी कमी है, खासकर पायलटों की. यह समस्या तब शुरू हुई जब पिछले महीने संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) मानदंडों को लागू किया गया. इन नए नियमों में चालक दल के लिए ज़्यादा आराम के घंटे और अधिक मानवीय रोस्टर (काम की समय-सारणी) अनिवार्य कर दिए गए हैं. हालांकि, इंडिगो अपने विशाल उड़ान नेटवर्क को इन सख्त नए मानदंडों के अनुसार तुरंत व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके चलते उसके पास पर्याप्त संख्या में पायलट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और परिचालन प्रभावित हो रहा है.

सूत्रों ने बताया कि कई उड़ानें इसलिए रोकनी पड़ीं क्योंकि कोई केबिन क्रू उपलब्ध नहीं था, जबकि कुछ उड़ानों में आठ घंटे तक की देरी हुई. इंडिगो का घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा है, इसलिए इसके बाधित शेड्यूल का असर पूरे सिस्टम पर पड़ा है.

इंडिगो ने अपने बयान में क्या कहा?

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि हम मानते हैं कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो का परिचालन काफी बाधित रहा है और हम अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं. छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियों, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमानन प्रणाली में भीड़भाड़ में वृद्धि और अद्यतन क्रू रोस्टरिंग नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) के कार्यान्वयन सहित कई अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियों ने हमारे परिचालन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसकी उम्मीद करना संभव नहीं था.

उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) मानदंड, जो चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के घंटों की संख्या को सीमित करते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. इन मानदंडों के तहत, उड़ान अवधि को प्रतिदिन आठ घंटे, सप्ताह में 35 घंटे, महीने में 125 घंटे और वर्ष में 1,000 घंटे तक सीमित किया गया है. इसके अतिरिक्त, DGCA द्वारा अनिवार्य विश्राम अवधि का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक चालक दल के सदस्य को अपनी उड़ान अवधि की दोगुनी अवधि के बराबर विश्राम समय मिलना आवश्यक है और किसी भी 24 घंटे की अवधि में कम से कम 10 घंटे का विश्राम भी अनिवार्य है.

डीजीसीए ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि पायलटों और केबिन क्रू को पर्याप्त आराम मिले और वे थकान की स्थिति में न पहुँचें, जिससे उड़ान सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है.

अपने परिचालन व्यवधानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह इस गड़बड़ी को नियंत्रित करने और स्थिरता बहाल करने के लिए अपने शेड्यूल में कुछ समायोजन कर रही है. इंडिगो के अनुसार, ये उपाय अगले 48 घंटों तक लागू रहेंगे और एयरलाइन को अपने परिचालन को सामान्य बनाने और पूरे नेटवर्क में समय की पाबंदी को धीरे-धीरे बहाल करने में मदद करेंगे.

कंपनी ने ग्राहकों की परेशानी को कम करने और परिचालन को जल्द से जल्द स्थिर करने के लिए चौबीसों घंटे काम करने का दावा किया है. इसके साथ ही, प्रभावित ग्राहकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था या धनवापसी की पेशकश की जा रही है. इंडिगो ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की नवीनतम स्थिति की जांच https://www.goindigo.in/check-flight-status.html पर अवश्य कर लें, और हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है.