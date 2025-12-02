कुवैत से हैदराबाद आ रहे विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में मानव बम होने की धमकी

कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को आपात स्थिति में मुंबई की ओर मोड़ना पड़ा. विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. बताया गया कि विमान पर 'मानव बम' यानि सुसाइड बॉम्‍बर होने की धमकी एक लंबे-चौड़े ई-मेल के ज़रिए मिली थी. विमान में सुसाइड बॉम्‍बर होने की खबर मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं. फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए और उसके बाद विमान, यात्रियों व सामान की कड़ी जांच की गई. हालांकि, अभी तक किसी संदिग्‍ध के होने की जानकारी नहीं मिली है.

यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर है. वहीं, एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारी फ्लाइट की जांच करने तथा विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के साथ जुटे हुए हैं. हालांकि, इंडिगो की ओर से इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है.

इंडिगो ने बताया, क्‍यों किया विमान को मुंबई डायवर्ट

विमान में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया, '2 दिसंबर 2025 को कुवैत से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E1234 के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा पाया गया था, जिसके कारण विमान को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया. इसके बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया. हमने अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित अपडेट साझा करना शामिल रहा. हमेशा की तरह, हमारे ग्राहकों, क्रू मेंबर्स और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

इंडिगो का एयरबस A321-251NX विमान कुवैत से रात 1:56 बजे रवाना हुआ था. सुबह 8:10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया. इसे बाद विमान को अलग-बे में ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्तों ने इसकी जांच की.