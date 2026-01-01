इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद रविवार को हड़कंप मच गया. इसके बाद विमान को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. पुलिस ने बताया कि विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता, दमकल गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. साथ ही प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों और विमान की गहन तलाशी ली गई. बाद में पुलिस ने बताया कि विमान में बम होने की धमकी फर्जी पाई गई.

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की विमान संख्‍या 6E6719 में बम होने की धमकी मिली थी. शाम 4:40 बजे इंडिगो के इस विमान ने हैदराबाद से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी.

एक कागज पर लिखी धमकी से मचा हड़कंप

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद से वाराणसी आ रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में मिले एक कागज के टुकड़े पर लिखा था कि विमान में बम रखा है और किसी भी वक्त फट सकता है.

उन्होंने बताया कि इसके बाद चालक दल के सदस्यों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया, जिसके बाद वाराणसी में सुरक्षा कारणों से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उन्होंने बताया कि विमान को पूर्वी छोर पर रोक कर रखा गया और यात्रियों को नीचे उतारा गया.

बाद में फर्जी निकली विमान में बम की धमकी

सूत्रों ने बताया कि विमान में बम की सूचना पर बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग के कर्मचारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई. उन्‍होंने बताया कि विमान की सघन तलाशी ली गई, साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों की भी तलाशी ली गई.

हालांकि बाद में विमान में बम की धमकी फर्जी पाई गई और विमान की सभी सुरक्षा जांच के बाद फिलहाल उसे दोबारा रवाना कर दिया गया है.