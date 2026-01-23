अनजान चेहरों के बीच घर वाली बात! फ्लाइट में एयर होस्टेस ने पैसेंजर के लिए किया दिल जीत लेने वाला काम, वायरल वीडियो देख आप भी करेंगे तारीफ

IndiGo Air hostess Gesture: सोशल मीडिया पर फ्लाइट के तरह-तरह के वीडियो रोजाना वायरल होते ही रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक इंडिगो एयर होस्टेस ने फ्लाइट के दौरान पैसेंजर के प्रति दरियादिली दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो देखकर लोग महिला की खूब तारीफ कर रहे हैं और अपने-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा.यह भी पढ़ें: 20 की उम्र में पास की सरकारी नौकरी, लोग मारने लगे ताने, लड़की बोली- बर्दाश्त नहीं हुई मेरी खुशी
अनजान चेहरों के बीच घर वाली बात
वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लाइट में एयर होस्टेस जब अपना डिनर कर रही होती है, तभी एक यात्री पानी मांगने के लिए आता है. इसके बाद वह पानी के साथ-साथ उस यात्री को अपना खाना ऑफर करती है, जिसे वह मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है. पैसेंजर को खाना बहुत पसंद आता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और हंसी‑मजाक करते नजर आते हैं . वीडियो शेयर करते हुए एयरहोस्टेस ने टेक्स्ट में लिखा 'मैं बस अपना डिनर कर रही थी, यह नहीं जानती थी कि एक कहानी मेरे पास आने वाली है. बादलों के ऊपर कहीं, एक अनजान इंसान परिवार जैसा बन गया'. साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'क्या आप कभी किसी ऐसे अनजान से मिले हैं, जो परिवार जैसा लगा हो?'.वीडियो देखकर आप भी करेंगे तारीफ
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बरसाया प्यार
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @19_square नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अभी तक 1.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा 'कोई भी इस भावना को नहीं समझ सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने क्रू मेंबर के रूप में उड़ान भरी हो..', दूसरे यूजर ने लिखा 'बेहद खूबसूरत। दुनिया को इसी तरह काम करना चाहिए', एक अन्य यूजर ने लिखा 'उन लोगों के लिए अतिरिक्त प्रयास करना जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले और शायद फिर कभी न मिलें. ऐसे ही पल आपके मन में बस जाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप इस काम को अपने दिल के इतना करीब क्यों रखते हैं'.
