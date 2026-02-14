विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडिगो की फ्लाइट में लिपस्टिक से लिखा मिला 'बम', डिब्रूगढ़-कोलकाता उड़ान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली. विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया गया और गहन तलाशी अभियान चलाया गया.

Read Time: 2 mins
Share
इंडिगो की फ्लाइट में लिपस्टिक से लिखा मिला 'बम', डिब्रूगढ़-कोलकाता उड़ान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
  • इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E6894 में डिब्रूगढ़ से कोलकाता जाते समय बम धमकी का लिपस्टिक से लिखा संदेश मिला.
  • पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तत्काल प्रीकॉशनरी लैंडिंग का निर्णय लेकर विमान को सुरक्षित उतारा गया.
  • विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में बम की धमकी मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया. सूत्रों के मुताबिक, डिब्रूगढ़ से कोलकाता जा रही फ्लाइट 6E6894 के शौचालय (वॉशरूम) में लिपस्टिक से लिखा हुआ एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें विमान में बम होने की बात कही गई थी. इस संदेश के मिलते ही विमान में आपात स्थिति बन गई और पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तुरंत प्रीकॉशनरी लैंडिंग का फैसला लिया.

विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली. विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया गया और गहन तलाशी अभियान चलाया गया. जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद शाम 4:30 बजे विमान को सुरक्षा क्लियरेंस दे दिया गया. पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद विमान ने अपने अगले गंतव्य के लिए दोबारा उड़ान भरी.

वहीं, इससे पहले बम की धमकी के बाद शनिवार को शिलांग जाने वाला एक विमान कोलकाता हवाई अड्डे पर करीब चार घंटे तक फंसा रहा. बयान के अनुसार, इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 7304 में बम होने का दावा करने वाला हाथ से लिखा एक नोट मिला जिसके बाद उसे ‘आइसोलेशन बे' (पृथक क्षेत्र) में ले जाया गया. विमान की गहन जांच के बाद हालांकि यह धमकी एक अफवाह साबित हुई. मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरी तलाशी लेने के बाद विमान ने दोपहर 1:33 बजे अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरी.

ये भी पढे़ं :  ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दौड़ेंगी ट्रेन और कारें, देश की पहली अंडरवॉटर रेल-रोड टनल को मंजूरी, जानें खूबियां

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indigo Airlines, Bomb Threat On Indigo Plane, Bomb Threat On Plane, Dibrugarh To Kolkata Flight
Get App for Better Experience
Install Now