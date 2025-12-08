विज्ञापन
इंडिगो संकट के बीच रेलवे की पहल , हेडक्वार्टर कोटा में किया बदलाव
अहमदाबाद:

इंडिगो एयरलाइंस के उड़ान संचालनों में आई दिक्कत के बीच भारतीय रेलवे बढ़-चढ़कर यात्रियों की सहायता में जुटा हुआ है. इसी क्रम में रेलवे ने आपात स्थिति वाले यात्रियों के लिए 50% हेडक्वार्टर कोटा आरक्षित करने का फैसला किया है, ताकि अत्यंत जरूरी यात्रा करने वाले लोगों को जल्दी सुविधा मिल सके. ये कदम फिलहाल पश्चिम रेलवे ने शुरू किया है.

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वेद प्रकाश ने बताया बताया कि ऐसे लोग जिन्हें फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा है या जिनका टिकट इंडिगो संकट की वजह से रद्द हो गया है, उनके लिए हम स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं. हमने अपने हेड क्वार्टर कोटा के 50% कोटा उन यात्रियों के लिए आरक्षित कर रहे हैं जिन यात्रियों को बहुत ही इमरजेंसी में सफर करना है. उन्होंने कहा कि पश्चिम रेलवे स्पेशल ट्रेन और तमाम तरह के उपाय कर रहा है जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो.

हेडक्वार्टर कोटा क्या होता है ?

रेलवे के पास एक इमरजेंसी कोटा होता है जिसे एचक्यू या हेडक्वार्टर कोटा (HQ) भी कहते हैं. पश्चिम रेलवे ने इस कोटे की 50% सीट उन यात्रियों के लिए आरक्षित किया है जिन यात्रियों का टिकट किसी वजह से इंडिगो में नहीं हो पा रहा है. ऐसे यात्रियों को तवज्जो दी जा रही है. इसके लिए रेलवे (Western Railway) की तरफ से अहमदाबाद एयरपोर्ट (Ahemdabad Airport) पर एक स्पेशल काउंटर भी बनाया गया है.

टिकट बुक करते ही पता चलेगा कोच नंबर

डीआरएम वेद प्रकाश ने बताया कि जिस वक्त यात्री एयरपोर्ट पर अपना टिकट बुक करवाते हैं, तत्काल उन्हें बोगी नंबर बता दिया जाता है. हालांकि सीट नंबर की जानकारी चार्ट फाइनल तैयार होने के बाद मिलेगी.

इन जगहों के यात्री ज्यादा

अहमदाबाद से सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर के लिए जाते हैं. ऐसे में पश्चिम रेलवे ने नई दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है. पहली ट्रेन आज सुबह में 5:30 बजे अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है तो दूसरी ट्रेन शाम को 10:30 बजे रवाना होगी.

गौरतलब है कि इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने कई बड़े कदम उठाए हैं ताकि यात्रियों की समस्या को कुछ काम किया जा सके. 38 से अधिक ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं, लगभग सभी जोन से ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सके.

