NDTV ग्राउंड रिपोर्ट : महंगा हुआ रेल सफर, जानें बढ़े किराए पर क्या बोले यात्री

रेलवे ने यात्री टिकटों में लगने वाला किराया बढ़ा दिया है. ये बढ़ा हुआ किराया आज से सभी ट्रेनों में लागू कर दिया गया. किराया बढ़ाने के साथ ही अब यात्रियों को अधिक शुल्क देकर सफर करना पड़ेगा. NDTV ने कुछ यात्रियों से बात की है.

यात्री विनोद कुमार ने बताया कि रेलवे के किराए बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन सरकार को उसे एवरेज में सुविधा देनी चाहिए. टिकट के लिए लंबी लाइन लगी रहती है और गाड़ियां भी समय से नहीं चलती हैं. इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ट्रेन का मतलब है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो यात्रियों को समय पर पहुंचाएं और सुविधाएं दें.

यात्री गौतम कुमार ने कहा कि किराया बढ़ाने के साथ ही सुविधाओं को भी बढ़ाना चाहिए. हालांकि, सरकार ने प्रयास किया है. पहले के मुकाबले सुविधा बढ़ी, जनरल से लेकर स्लीपर कोच में बढ़ोतरी की गई है, जिससे यात्रा आसान हो गई है.

यात्री ऋषि ने कहा कि सरकार ने सही भी किया और गलत भी किया. गरीब आदमी के लिए यह मुश्किल है. सरकार को किराया कम करने पर विचार करना चाहिए. सरकार ने जीएसटी को हटाया लेकिन कहां कुछ सस्ता हुआ. यात्री सुरेश प्रजापति ने कहा कि गरीबों के सही नहीं हुआ. वो पैसा कहां रखा है. नौकरी पेशा वालों को दिक्कत नहीं है. मजदूरी खत्म होती जा रही है, हम लोग कहां से पैसा कमाएंगे.

नई व्यवस्था के तहत लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा. साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी पुराने किराए का ही भुगतान करना होगा.

द्वितीय श्रेणी आर्डिनरी

216–750 किमी: ₹5 बढ़ोतरी

751–1250 किमी: ₹10 बढ़ोतरी

1251–1750 किमी: ₹15 बढ़ोतरी

1751–2250 किमी: ₹20 बढ़ोतरी

स्लीपर क्लास

स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी

फर्स्ट क्लास आर्डिनरी में 1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी

मेल/एक्सप्रेस नॉन -AC ट्रेनों में बदलाव किया गया है

सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में 2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी

AC चेयर कार/ 3 टियर / 3E/AC 2 टियर/AC फर्स्ट क्लास / एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई

रेलवे ने किराया बढ़ाने के पीछे तर्क दिया है. उसका कहना है कि पिछले एक दशक में रेल नेटवर्क और संचालन में बड़ा विस्तार किया गया है. इसे देखते हुए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है. रेलवे के संचालन की मांग बढ़ी है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे खर्चों में वृद्धि हुई है.