95% कनेक्टिविटी बहाल, 135 शहरों की उड़ानें शुरू... इंडिगो ने बताया, सिस्टम में कितना सुधार

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने विमान संकट की वजह से यात्रियों को हुई दिक्कतों के लिए एक बार फिर से माफी मांगी है.

  • इंडिगो ने अपनी 95% डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी बहाल कर दी है, 135 शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू हो गई हैं
  • इंडिगो ने यात्रियों को असुविधा के लिए माफी मांगी है और रोस्टर की दिक्कतें दूर करने का आश्वासन दिया है
  • DGCA ने इंडिगो केCEO को नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा है. कार्रवाई की चेतावनी भी दी है
नई दिल्ली:

इंडिगो की विमानबंदी से परेशान हुए लोगों के लिए राहत की खबर है. इंडिगो एयरलाइंस ने शनिवार को बयान में बताया कि उसके डेस्टिनेशन नेटवर्क पर 95 फीसदी कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है. एयरलाइंस  138 शहरों के लिए विमान सेवाएं संचालित करती है, इनमें से 135 शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू कर दी गई हैं. इंडिगो ने शनिवार को 1500 उड़ानें ऑपरेट किए जाने की भी जानकारी दी है. 

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने विमान संकट की वजह से यात्रियों को हुई दिक्कतों के लिए एक बार फिर से माफी मांगी है और कहा है कि हम यात्रियों का भरोसा फिर से जीत लेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है. हमारा और यात्रियों का साथ बहुत लंबा चलने वाला है. 

सरकार के नए नियम की वजह से अपना रोस्टर ठीक करने में नाकाम रही इंडिगो के लिए शुक्रवार का दिन सबसे भारी साबित हुआ था और उसे करीब एक हजार फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी थीं. इंडिगो ने बताया है कि शुक्रवार को उसने लगभग 700 फ्लाइटें ऑपरेट की थीं, जिन्होंने 113 शहरों को कनेक्ट किया था. 

इंडिगो के प्रवक्ता का कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य अब नेटवर्क को रिबूट करना, सिस्टम को सुधारना और रोस्टर की दिक्कतों को दूर करना है. हमने इस पर काम शुरू कर दिया है. इसका नतीजा भी देखने को मिलने लगा है. उड़ानों की संख्या बढ़ी है और  कामकाज पटरी पर लौट रहा है. 

सरकार के दखल के बाद 5 दिन से चला आ रहा इंडिगो का संकट दूर होने पर शनिवार को हवाई अड्डों पर भीड़ छंट गई. हालांकि बेंगलुरू और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर नाराज यात्री इकट्ठा हो गए और विरोध जताया. 

इस बीच देश के एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर जबाव देने को कहा है. ये भी कहा है कि अगर तय समय में जबाव नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार इंडिगो के महासंकट के लिए उसके सीईओ को जिम्मेदार मान रही है. 

डीजीसीए ने इंडिगो को ये भी निर्देश दिया है कि जो उड़ानें रद्द हुई हैं, उनके यात्रियों को रविवार शाम तक रिफंड दिया जाए. इसके अलावा यात्रियों के जो बैगेज छूट गए हैं, उन्हें दो दिन के अंदर उन तक पहुंचाया जाए. इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों को रिफंड का पैसा लौटाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. 

Indigo Crisis, IndiGo Updates, IndiGo Airlines
