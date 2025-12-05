माफी मांगता हूं.. कुछ दिनों में स्थिति होगी सामान्य.. इंडिगो संकट पर CEO का बयान

"बड़े पैमाने पर देरी और उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा हुई है, 10 से 15 दिसंबर तक सबकुछ ठीक हो जाएगा..." ये बात देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के CEO पीटर एल्बर्स ने पिछले कई दिनों से चल रहे गंभीर ऑपरेशनल संकट पर वीडियो मैसेज जारी कर कही. एल्बर्स ने माना कि 5 दिसंबर का दिन एयरलाइन के लिए सबसे बुरा रहा, जब एक हजार से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

सुधार की दिशा में बड़े कदम

CEO ने ऐलान किया कि कंपनी इस स्थिति से निपटने के लिए एक 'फुल सिस्टम रीबूट' कर रही है. आज, दिसंबर 5 बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना, कल से एक नई और बेहतर शुरुआत के का एक हिस्सा है, क्योंकि पहले उठाए गए कदम नाकाफी साबित हुए थे.

सीईओ एल्बर्स की बड़ी बातें

कल, दिसंबर 6 से 1,000 से कम उड़ानें रद्द होंगी.

फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में मिली राहत से भी सुधार में मदद मिलेगी.

स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच पूरी तरह से सामान्य होने की उम्मीद है.

कल जिन यात्रियों को देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर परेशानी हुई, उन्हें आज ही उनके गंतव्य तक पहुंचाने पर पूरा ध्यान है

जिनकी उड़ान रद्द है, उनसे अनुरोध है कि वे एयरपोर्ट न आए. आपको इसकी सूचना भेज दी जाती है

यात्रियों के लिए तीन बड़े एक्शन प्लान

यात्रियों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए, एल्बर्स ने तीन बड़े एक्शन प्लान के बारे में बताया है.

ग्राहकों के साथ बातचीत और जानकारी साझा करने में तेजी लाना.

यात्रियों की पूछताछ और शिकायतों को जल्दी हल करने के लिए कॉल-सेंटर स्टाफ बढ़ाना.

यात्रियों को रिफंड के प्रोसेस की साफ और पूरी जानकारी देना.

'ग्राहकों का फिर जीतेंगे विश्वास'

CEO एल्बर्स ने कहा कि इस संकट से ग्राहकों का विश्वास हिला है, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि कंपनी भरोसे को बहाल करने और मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. इंडिगो ने आगे भी नियमित रूप से अपडेट देते रहने का वादा किया है.