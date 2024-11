टीबी मुक्त होने की राह में भारत की गति दुनिया से दोगुनी, जेपी नड्डा ने बताया तो पीएम मोदी ने ये कहा   

TB Free India: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) ने बताया है कि भारत टीबी मुक्त होने की राह में दुनिया से दोगुनी गति पर चल रहा है. यहां तक की डब्ल्यूएचओ ने भी इसकी सराहना की है. जेपी नड्डा ने अपने मंत्रालय और स्वास्थ्यकर्मियों को इस प्रयास पर बधाई दी तो पीएम मोदी (PM Modi) ने भी उनका हौसला बढ़ाया और भारत के लोगों को टीबी मुक्त करने का आह्वान किया.

We remain steadfast in our commitment to creating a TB-free India.



The World Health Organization (WHO) has recognized India's remarkable progress, with a 17.7% decline in TB incidence from 2015 to 2023—a rate more than double the global decline of 8.3%. This acknowledgment…