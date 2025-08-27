विज्ञापन
पठानकोट में सैलाब में बहने से चंद सेकेंड पहले सेना ने 25 जवानों को कैसे बचाया, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
  • भारतीय सेना ने पंजाब के माधोपुर हेडवर्क्स में बाढ़ से फंसे नागरिकों और सीआरपीएफ कर्मियों को बचाया.
  • पठानकोट में हाई रिस्क वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरनाक उड़ान परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.
  • बचाव के तुरंत बाद उस इमारत का ढह जाना समय पर और निर्णायक बचाव प्रयास की महत्ता दर्शाता है.
पठानकोट:

इंडियन आर्मी की एविएशन विंग ने पंजाब में एक ऐसे रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसका वीडियो देखकर आप भी कह उठेंगे जय हिंद. सेना ने पंजाब के माधोपुर हेडवर्क्स में बाढ़ के पानी से घिरी और ढहने के खतरे में पड़ी एक इमारत से फंसे नागरिकों और सीआरपीएफ कर्मियों को निकाला. अधिकारियों ने बताया कि खतरनाक उड़ान परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय सेना ने पठानकोट में इस हाई रिस्‍क वाले रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है. बाढ़ के पानी से घिरी एक इमारत से फंसे नागरिकों और 25 सीआरपीएफ कर्मियों को निकालने के कुछ ही सेकेंड बाद यह बिल्डिंग ढह गई. 

रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो 

भारतीय सेना ने भी अपने एक्स और इंस्‍टाग्राम हैंडल पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्‍क्‍यू के वीडियो शेयर किए हैं. साथ ही वह वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बिल्डिंग ढहते हुए नजर आ रही है. सेना ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसके लिए 'उच्चतम स्तर के उड़ान कौशल और बेजोड़ बहादुरी' की जरूरत थी. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की सुबह, एविएशन विंग के हेलीकॉप्टरों को बचाव अभियान के लिए रवाना किया गया, जिसने साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली. 

तुरंत ढह गई बिल्डिंग 

आर्मी एविएशन ने पठानकोट के माधोपुर में रावी नदी पर बने बांध - माधोपुर हेडवर्क्स - पर इस रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. आधिकारिक बयान में सेना ने कहा, 'चुनौतीपूर्ण मौसम और तेजी से बढ़ते पानी का सामना करते हुए, टीम की क्विक और निडर प्रतिक्रिया ने सुनिश्चित किया कि हर जीवन सुरक्षित रहे.' खतरनाक उड़ान परिस्थितियों के बावजूद, सेना के पायलटों ने हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग पर उतारा जो पहले से ही ढहने के कगार पर थी.  

अधिकारियों ने बताया कि अपनी जान जोखिम में डालकर, सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया जाए. सेना ने 'किसी भी मिशन, किसी भी समय, कहीं भी' टैगलाइन वाली पोस्ट में कहा, 'जोखिम की याद दिलाते हुए, जिस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतरा था, वह वहां से निकलने के तुरंत ही बाद ढह गई, जो समय पर और निर्णायक बचाव प्रयास को दर्शाता है.' 

