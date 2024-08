स्पेन के खिलाफ टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, PM मोदी समेत इन खास लोगों ने दी बधाई

India vs Spain Hockey LIVE Score: स्पेन के खिलाफ हाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय टीम ने जबर्दस्त जीत हासिल करते हुए मेडल पक्की कर ली है. इस जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है. इसके अलावा हॉकी की टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहा है. आइए देखते हैं लोग किन लोगों ने अपने रिएक्शन्स दिए हैं.

पीएम मोदी ने टीम इंडिया को खास अंदाज में दी बधाई

A feat that will be cherished for generations to come!



The Indian Hockey team shines bright at the Olympics, bringing home the Bronze Medal! This is even more special because it is their second consecutive Medal at the Olympics.



Their success is a triumph of skill,… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2024

अमित शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई

What a splendid show of mettle!



Many congratulations to our men's hockey team on winning the bronze medal at the #ParisOlympics2024. Your power-packed performance, and impeccable sportsmanship will ignite a new zest for the sport. Your achievement has raised the pride of the… — Amit Shah (@AmitShah) August 8, 2024

केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

Indian Hockey Team wins Bronze! 🇮🇳🥉🏒



What an amazing match! Congratulations Team India on winning the Bronze medal in the Men's Hockey Tournament at #ParisOlympics2024. pic.twitter.com/M7ZEZIWpS7 — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 8, 2024

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

जय हो!



पेरिस ओलंपिक-2024 की हॉकी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने की हार्दिक बधाई टीम इंडिया!



आप हमारे चैंपियन हैं। भारत को आप पर गर्व है। @TheHockeyIndia — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 8, 2024

रेल मंत्री ने टीम इंडिया को दी बधाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दी बधाई

Phenomenal match by the Indian Hockey Team - proud to see you all bag the Bronze Medal 🥉



Thank you, Sreejesh. Your relentless commitment to excellence has kept us inspired.#ParisOlympics2024 pic.twitter.com/cN9UYOIjD5 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 8, 2024

बजरंग पूनिया ने भी दी बधाई

गीता फोगाट ने दी टीम इंडिया को बधाई

चिराग पासवान ने दी बधाई

Indian Hockey Team wins Bronze! 🇮🇳🥉🏒



What an amazing match! Congratulations Team India on winning the Bronze medal in the Men's Hockey Tournament at #ParisOlympics2024. pic.twitter.com/GnKFbfmzht — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 8, 2024

श्रीजेश के लिए बेहद खास है ये आखिरी मैच

पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्पेन के खिलाफ भारत का कांस्य पदक मैच शुरू होने से एक घंटे पहले, गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की उनकी यात्रा असाधारण से कम नहीं है.

पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक मैच श्रीजेश का भारत के लिए अंतिम अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच है, क्योंकि उनका लक्ष्य अपने 18 साल के करियर को उच्च स्तर पर समाप्त करना है. "जैसा कि मैं अंतिम बार पोस्ट के बीच खड़ा होऊंगा, मेरा दिल कृतज्ञता और गर्व से भर जाता है. एक सपने देखने वाले एक युवा लड़के से भारत के सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्ति तक की यह यात्रा असाधारण से कम नहीं है.''

टीम इंडिया के लिए खास है मेडल

भारत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पदक अपने नाम किया है. भारत के लिए इस मैच में दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए. जबकि स्पेन के लिए एक गोल मार्को मारिलेस ने किया. भारतीय हॉकी के इतिहास में ऐसा 50 साल बाद ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीत पाई है.

भारत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पदक अपने नाम किया है. भारत के लिए इस मैच में दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए. जबकि स्पेन के लिए एक गोल मार्को मारिलेस ने किया. भारतीय हॉकी के इतिहास में ऐसा 50 साल बाद ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीत पाई है.