भारत-अमेरिका ट्रेड डील: ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जाएंगे पीयूष गोयल- सूत्र

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर उम्‍मीदें कायम हैं. एनडीटीवी को सरकारी सूत्रों ने बताया कि है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं. साथ ही सूत्रों ने बताया कि पीयूष गोयल के वार्ता के लिए अगले कुछ दिनों में ही जल्‍द अमेरिका के लिए रवाना होने की उम्‍मीद की जा रही है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा का कार्यक्रम जल्‍द ही जारी हो सकता है.

उन्‍होंने बताया कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच महत्वपूर्ण दौर की वार्ता के बाद पीयूष गोयल की अमेरिका की यात्रा निर्धारित की गई है.

व्‍यापार समझौते के प्रयासों को तेज करने का निर्णय

भारत-अमेरिका के शीर्ष व्यापार वार्ताकारों ने मंगलवार को पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया.

बता दें कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में यूनाइटेड स्‍टेट ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के अधिकारियों और विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के बीच मंगलवार को बातचीत हुई थी और इससे रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर उठे तनाव के खत्‍म होने की उम्मीद बढ़ी थी.

नवारो ने भी कहा था - बातचीत की मेज पर आ रहा भारत

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी हाल ही में कहा कि भारत "बातचीत की मेज पर आ रहा है". नवारो की यह टिप्पणी उस समय आई जब द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारतीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए अमेरिकी टीम भारत पहुंची.

गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है. वार्ता का छठा दौर 25-29 अगस्त के बीच होना था लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था.

