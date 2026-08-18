भारत ने जनरल एटॉमिक्स के साथ 203 मिलियन डॉलर की ड्रोन लीज डील की

भारत ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय नौसेना के लिए 30 महीने की अवधि के लिए दो MQ-9B सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस) ड्रोन लीज पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ 19.43 अरब रुपये (203 मिलियन डॉलर) का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है.

सरकार ने एक बयान में कहा कि यह डील भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमताओं को "काफी बढ़ाएगी" और "हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता" को मजबूत करेगी. यह डील ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक खींचतान में लगे हुए हैं. 2020 में, भारतीय नौसेना ने जनरल एटॉमिक्स से एक साल के लिए दो MQ-9A सी गार्डियन ड्रोन लीज़ पर लिए थे, जिसकी अवधि बाद में बढ़ा दी गई थी। भारत लंबे समय से अमेरिका से बड़े, हथियारबंद ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है. 2024 में, नई दिल्ली ने अमेरिका के विदेश विभाग के साथ 31 हथियारबंद MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस) ड्रोन खरीदने का समझौता किया.

यह भी पढ़ें-

Analysis: नितिन नवीन की नई टीम 2027 के यूपी चुनाव के लिए कितनी मुफीद

ब्रिटेन के PM से हुआ फर्जीवाड़ा, ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ बनकर फेक शख्स ने मैसेज के जरिए की बात

इमरान खान की नई हेल्थ रिपोर्ट पर उठ रहे कई सवाल, आखिर सच क्या है

होर्मुज पर अगर ओमान ने ईरान से डील की तो उसे बम से उड़ा देंगे: ट्रंप