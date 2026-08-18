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भारत ने जनरल एटॉमिक्स के साथ 203 मिलियन डॉलर की ड्रोन लीज डील की

2024 में, नई दिल्ली ने अमेरिका के विदेश विभाग के साथ 31 हथियारबंद MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस) ड्रोन खरीदने का समझौता किया.

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भारत ने जनरल एटॉमिक्स के साथ 203 मिलियन डॉलर की ड्रोन लीज डील की
भारत खुद भी लगातार नये-नये ड्रोन बना रहा है. (सांकेतिक तस्वीर)
  • भारत ने भारतीय नौसेना के लिए 30 महीने के लिए दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लेने का अनुबंध किया है
  • यह डील नौसेना की समुद्री निगरानी और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगी
  • भारत और चीन वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक प्रभावशाली स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं
MQ-9B ड्रोन भारत की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं?

भारत ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय नौसेना के लिए 30 महीने की अवधि के लिए दो MQ-9B सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस) ड्रोन लीज पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ 19.43 अरब रुपये (203 मिलियन डॉलर) का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है.

  1. सरकार ने एक बयान में कहा कि यह डील भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमताओं को "काफी बढ़ाएगी" और "हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता" को मजबूत करेगी.
  2. यह डील ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक खींचतान में लगे हुए हैं.
  3. 2020 में, भारतीय नौसेना ने जनरल एटॉमिक्स से एक साल के लिए दो MQ-9A सी गार्डियन ड्रोन लीज़ पर लिए थे, जिसकी अवधि बाद में बढ़ा दी गई थी।
  4. भारत लंबे समय से अमेरिका से बड़े, हथियारबंद ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है.
  5. 2024 में, नई दिल्ली ने अमेरिका के विदेश विभाग के साथ 31 हथियारबंद MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस) ड्रोन खरीदने का समझौता किया.

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