भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर सीरिया भेजी 1400 किलो कैंसर की दवा

भारत ने मानवीय सहायता के रूप में सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप भेजी है. सीरिया के प्रति देश की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत से ये दवाएं भेजी गई हैं. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा "अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं. लगभग 1400 किलोग्राम की यह खेप सीरियाई सरकार और वहां के लोगों को बीमारी से लड़ने में मदद करेगी".

🇮🇳 sends humanitarian assistance to Syria.



In keeping with its humanitarian commitments, India has despatched anti-cancer drugs to Syria.



The consignment of approx 1400 kgs will support the Syrian government and its people combat the disease. pic.twitter.com/wHpZCEvhcZ