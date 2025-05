भारत के हाथ लगी तुर्किये की कमजोर नस! खेत में जिंदा मिला ड्रोन

India Pakistan Attack: भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में तुर्किये ने पाकिस्तान की मदद की थी. पाकिस्तान ने तुर्किये के ड्रोनों से भारत पर हमले की कोशिश की. सेना द्वारा इस बात की जानकारी दिए जाने के बाद से भारत में तुर्किये के विरोध का दौर शुरू हो गया है. बॉयकॉड तुर्किये की मुहिम लगातार तेज होती नजर आ रही है. जेएनयू-जामिया सहित भारत की कई प्रतिष्ठिति विश्वविद्यालयों ने तुर्किये के साथ MoU समाप्त कर दिया है. भारत में काम कर रही तुर्किये की फर्म सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है.

लोग तुर्किये की यात्रा रद्द कर रहे हैं. कारोबारियों ने तुर्किये के फल-मार्बल आदि का आयात करने का फैसला लिया है. इस बीच अब भारत के हाथ तुर्किये की कमजोर नस लगी है. जिससे भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में तुर्किये का पाकिस्तान को समर्थन देने की बात पक्के तौर पर साबित होगी.

पाक सीमा से 12 किमी दूर अनूपगढ़ में वन विभाग की नर्सरी में इस कदर गिरा पड़ा मिला था तुर्किये का ड्रोन.

दरअसल भारत को तुर्किये का एक जिंदा ड्रोन (Turkey Drone) मिला है. यह ड्रोन पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के अनूपगढ़ में मिला है. तुर्किये का यह ड्रोन जहां मिला वहां से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है. खास बात यह है कि अनूपगढ़ की एक नर्सरी में मिला पाकिस्तान द्वारा भेजा गया तुर्किये का यह ड्रोन सही सलामत मिला है.

यह भी पढे़ं - तुर्किये और पाकिस्‍तान का गठजोड़, जानिए भारत के लिए कैसे पेश कर रहा चुनौती

स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए वह लैंड हो गया. ड्रोन में विस्फोटक भी मौजूद था. जिसे सेना ने बड़ी सावधानीपूर्वक अपने कब्जे में लिया. अब इस ड्रोन का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए किया जा सकता है. साथ ही यह ड्रोन सबूत के तौर पर भी रखा जा सकता है.

Rajasthan: A drone was found in 12A-Anupgarh, in Sri Ganganagar district, about 15 km from the India-Pakistan border. Locals alerted the police and BSF. Both Anupgarh police and BSF personnel reached the spot and initiated an investigation pic.twitter.com/IGwO43fybX