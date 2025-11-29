श्रीलंका में चक्रवात "दित्वा" के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सागर बंधु, NDRF की दो टीमें की तैनात

चक्रवात "दित्वा" ने श्रीलंका के तटीय इलाकों में भयंकर कोहराम मचाया है. वहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की कोशिशों में मदद करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फाॅर्स (NDRF) की दो टीमों को तैनात किया है. NDRF मुख्यालय के मुताबिक शनिवार सुबह 8वीं बटालियन के कमांडेंट पी. के. तिवारी की कमान में 80 बचावकर्मियों और 4 कुत्तों वाली एनडीआरएफ की दो टीमें, विशेष एचएडीआर उपकरणों और राहत सामग्री के साथ, सुबह 4:06 बजे भारतीय वायुसेना के आईएल-76 विमान से हिंडन एयर बेस से कोलंबो के लिए रवाना हुईं.
NDRF की ये स्पेशल टीमें श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में खोज, बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए फुलाने योग्य नावें ( inflatable boats), हाइड्रोलिक कटिंग और ब्रीचिंग उपकरण, संचार उपकरण, चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा किट और अन्य आवश्यक बचाव सामग्री से लैस हैं. इससे पहले एनडीआरएफ की 14 टीमें तमिलनाडु के संवेदनशील तटीय जिलों, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई और मयिलादुथुराई में तैनात की गई हैं.
पुदुचेरी के चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम के लिए अतिरिक्त टीमें निर्धारित की गई हैं और 5वीं बटालियन (पुणे) और 6वीं बटालियन (वडोदरा) से चेन्नई के लिए 10 और टीमें रवाना की जा रही हैं.
