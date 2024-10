''भारत ने एक दिग्गज दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया'' : गौतम अदाणी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया

प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में देर रात में निधन हो गया. रतन टाटा के लिए देशभर के लोगों में असीम सम्‍मान था. उनके निधन से भारतीय समाज के सभी वर्गों में शोक की लहर है. उनके निधन पर दिग्गज उद्योगपति गौतम अदाणी ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया.

गौतम अदाणी ने पोस्ट में लिखा है- ''भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया. रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे - उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया. उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते. ओम शांति.''

India has lost a giant, a visionary who redefined modern India's path. Ratan Tata wasn't just a business leader - he embodied the spirit of India with integrity, compassion and an unwavering commitment to the greater good. Legends like him never fade away. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/mANuvwX8wV

रतन टाटा के निधन पर देश भर के उद्यमियों, नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने शोक जताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है. उन्‍होंने अपनी एक पोस्‍ट में रतन टाटा को दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु व्‍यक्ति और असाधारण इंसान बताया.

Shri Ratan Tata Ji was a visionary business leader, a compassionate soul and an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared… pic.twitter.com/p5NPcpBbBD