चैंपियंस ट्राफी में भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दी बधाई

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. रोहित ब्रिगेड ने दुबई में खेले गए अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. टीम इंडिया ने बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. टीम इंडिया की जीत में विराट कोहली ने अहम रोल निभाया. इस जीत के साथ देश भर में जश्न का माहौल है. टीम इंडिया की इस जीत पर गृहमंत्री सहित कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है.

केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह ने बधाई दी है.

अमित शाह ने बधाई देते हुए लिखा है- क्या जबर्दस्त परफॉरमेंस था. बहुत बेहतरीन टीम इंडिया.

An electrifying performance!!



Well played Team India.



You have made everyone proud by living up to the expectations of millions of cricket fans around the world.



All my best wishes for your future matches.#ChampionsTrophy pic.twitter.com/A400zVy88W — Amit Shah (@AmitShah) February 23, 2025

राहुल गांधी ने दी टीम इंडिया को बधाई

Epic triumph for Team India!



A masterclass in teamwork and resilience, with Kohli's century leading the charge.



A glorious win for every heart that beats for Indian cricket! 🇮🇳🏏#INDvsPAK #ChampionsTrophy pic.twitter.com/6TKSFvVSBR — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 23, 2025

किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा है- क्या जबर्दस्त खेल था. बहुत बढ़िया टीम इंडिया.

WHAT. A. MATCH! 🇮🇳



A game of patience, strategy & sheer dominance!#TeamIndia displayed a mature, steady performance, outplaying the opposition with composure & class.

This wasn't just a win—it was a statement!

The grit, the discipline & the unwavering spirit of Bharat—this… pic.twitter.com/MtvMSVtmRz — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 23, 2025

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बधाई देते हुए लिखा- शानदार खेल

चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ महत्त्वपूर्ण मैच जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम, खेल प्रेमियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई.

देश के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अनोखे अंदाज में दी बधाई

Virat Kohli , zindabad. !!! . We all are so so so proud of you !!! — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 23, 2025

ममत बनर्जी ने भी दी बधाई

Feeling happy at the emphatic win of our boys today over Pakistan in ICC Champions Trophy 2025. Congratulations to the India Team for the sweeping victory in the prestige match! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 23, 2025

इस जीत में किंग कोहली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने वनडे करियर का 51वां शतक जड़ा. श्रेयस अय्यर ने कोहली का भरपूर साथ निभाया. दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. ओपनर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन पारी खेली.

गेंदबाजी में कुलदीप यादव और हार्दिक पंड्या ने धमाल मचा दिया. भारत 4 अंक लेकर अपेन ग्रुप में टॉप पर है. पाकिस्तान की लगातार यह दूसरी हार है. रिजवान एंड कंपनी चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हो चुकी है. भारत अपने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड से 2 मार्च को भिड़ेगा.

पाकिस्तान की ओर से रखे गए 242 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 42.3 ओवर में 4 विकेट पर 244 रन बनाए. भारत की ओर से विराट कोहली (Virat Kohli) ने सर्वाधिक नाबाद 100 रन बनाए. कोहली ने 111 गेंदों पर सात चौके जड़े. श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया. ओपनर शुभमन गिल 52 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 15 गेंदों पर 20 रन का योगदान दिया. हार्दिक पंड्या हाथ खोलने के प्रयास में 8 रन बनाकर चलते बने. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने 2 विकट झटके जबकि अबरार अहमद और खुशदिल शाह ने एक एक विकेट लिया.