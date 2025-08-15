विज्ञापन
विशेष लिंक

15 अगस्त के मौके पर केसरिया साफा बांधकर निकले पीएम मोदी, देखें ये खास तस्वीरें

PM Narendra Modi Attire: पीएम मोदी हर इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं. जब भी पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला पहुंचते हैं तो उनका लुक काफी अलग रहता है.

Read Time: 2 mins
Share
15 अगस्त के मौके पर केसरिया साफा बांधकर निकले पीएम मोदी, देखें ये खास तस्वीरें
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का लुक
  • भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया
  • प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
  • लाल किले पर पीएम मोदी ने सेना के जवानों की सलामी ली, जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Independence Day 2025: भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने झंडा फहराया और देश को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी खास परिधान में नजर आए. हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी का लुक काफी यूनिक है और साफा बांधने का वही पुराना अंदाज है. अबकी बार पीएम मोदी की पगड़ी का रंग केसरिया है और उन्होंने सफेद कुर्ते के साथ नारंगी रंग की नेहरू जैकेट पहनी है, साथ ही गमछा भी लिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

राजघाट से आया पहला लुक

पीएम मोदी का पहला लुक लाल किले से पहले राजघाट से सामने आया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. हमेशा की तरह पीएम मोदी अपने खास अंदाज में पहुंचे और इस दौरान उनका लुक काफी शानदार दिखा. अब लोगों को पीएम मोदी के संबोधन का बेसब्री से इंतजार है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पीएम मोदी ने ली सलामी 

राजघाट के बाद लाल किला पहुंचते ही पीएम मोदी ने सलामी ली और यहां ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी नजर आया. सेना के तमाम जवान ऑपरेशन सिंदूर लिखे फूलों के ठीक आगे खड़े थे, इसी दौरान पीएम मोदी ने सभी जवानों की सलामी ली और ये पल कैमरे में कैद हो गए. 

Latest and Breaking News on NDTV

अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं पीएम

पीएम मोदी हर इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं. जब भी पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला पहुंचते हैं तो उनका लुक काफी अलग रहता है. खासतौर र उनकी पगड़ी के लुक की हमेशा चर्चा रहती है. 

पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर की बात

पीएम मोदी ने लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौता और सेमी कंडक्टर समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने साफ किया कि भारत आतंक को सहन नहीं करेगा और करारा जवाब देगा. उन्होंने कहा कि दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि हम मिशन गगनयान की तैयारी कर रहे हैं, जिससे स्पेस में नई उड़ान मिलेगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi Attire, PM Modi Independace Day Speech, PM Modi Turban, PM Modi Turban On Independence Day
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com