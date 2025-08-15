15 अगस्त के मौके पर केसरिया साफा बांधकर निकले पीएम मोदी, देखें ये खास तस्वीरें

Independence Day 2025: भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने झंडा फहराया और देश को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी खास परिधान में नजर आए. हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी का लुक काफी यूनिक है और साफा बांधने का वही पुराना अंदाज है. अबकी बार पीएम मोदी की पगड़ी का रंग केसरिया है और उन्होंने सफेद कुर्ते के साथ नारंगी रंग की नेहरू जैकेट पहनी है, साथ ही गमछा भी लिया है.

राजघाट से आया पहला लुक

पीएम मोदी का पहला लुक लाल किले से पहले राजघाट से सामने आया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. हमेशा की तरह पीएम मोदी अपने खास अंदाज में पहुंचे और इस दौरान उनका लुक काफी शानदार दिखा. अब लोगों को पीएम मोदी के संबोधन का बेसब्री से इंतजार है.

पीएम मोदी ने ली सलामी

राजघाट के बाद लाल किला पहुंचते ही पीएम मोदी ने सलामी ली और यहां ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी नजर आया. सेना के तमाम जवान ऑपरेशन सिंदूर लिखे फूलों के ठीक आगे खड़े थे, इसी दौरान पीएम मोदी ने सभी जवानों की सलामी ली और ये पल कैमरे में कैद हो गए.

अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं पीएम

पीएम मोदी हर इवेंट में अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं. जब भी पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला पहुंचते हैं तो उनका लुक काफी अलग रहता है. खासतौर र उनकी पगड़ी के लुक की हमेशा चर्चा रहती है.

पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर की बात

पीएम मोदी ने लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौता और सेमी कंडक्टर समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने साफ किया कि भारत आतंक को सहन नहीं करेगा और करारा जवाब देगा. उन्होंने कहा कि दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि हम मिशन गगनयान की तैयारी कर रहे हैं, जिससे स्पेस में नई उड़ान मिलेगी.