विज्ञापन
विशेष लिंक

PM Modi Turbans and Attire: कभी केसरिया, कभी लहरिया... 2014 से 2025 तक ऐसे बदलता रहा पीएम मोदी का साफा

नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनें, उस साल स्‍वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सफेद खादी का हाफ-स्लीव कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना था. इसके साथ ही, उन्होंने भगवा रंग का जोधपुरी बंधेज साफा पहना था.

Read Time: 3 mins
Share
PM Modi Turbans and Attire: कभी केसरिया, कभी लहरिया... 2014 से 2025 तक ऐसे बदलता रहा पीएम मोदी का साफा
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्वतंत्रता दिवस पर अपनी वेशभूषा और साफे के अंदाज को बदलते हुए नजर आते हैं.
  • 2014 से 2025 तक मोदी ने विभिन्न रंगों व डिजाइनों में साफे पहने, जिनमें भगवा, लाल, पीला, सफेद, नीला प्रमुख रहे.
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने केसरिया रंग का साफा, सफेद कुर्ता और नारंगी नेहरू जैकेट पहना.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

आजादी की 79वीं वर्षगांठ (Independence Day 2025) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) केसरिया साफे में नजर आए. हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी अपनी वेशभूषा को लेकर चर्चा में रहते हैं. खास तौर पर उनके साफे का कलर और बांधने का अंदाज सबसे ज्यादा आकर्षक होता है. साल 2014 से लेकर 2025 तक पीएम मोदी अंदाज बदलता रहा है. हर साल वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत साफे में नजर आते हैं. 

इस बार पीएम मोदी का लुक काफी यूनिक है. खासकर साफा बांधने का अंदाज शानदार है. अबकी बार पीएम मोदी की पगड़ी का रंग केसरिया साफा बांधा है. इसके साथ ही उन्होंने सफेद कुर्ते के साथ नारंगी रंग की नेहरू जैकेट पहनी है, और साथ में गमछा भी लिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

आइए देखते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल कैसे उनके साफे का रंग और अंदाज बदलता रहा.

2014: नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनें, उस साल स्‍वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सफेद खादी का हाफ-स्लीव कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना था. इसके साथ ही, उन्होंने भगवा रंग का जोधपुरी बंधेज साफा पहना था.

2015: पीएम मोदी क्रीम रंग के कुर्ते, सफेद चूड़ीदार पजामे और खादी जैकेट में नज़र आए थे. उन्होंने लाल और हरे रंग की पट्टियों वाला नारंगी रंग का बंधानी साफा पहना था.

2016: उन्होंने सादे कुर्ते और चूड़ीदार पजामे के साथ लाल, गुलाबी और पीले रंग का राजस्थानी साफा पहना था.

2017: पीएम मोदी अपने ट्रेडमार्क हाफ-स्लीव कुर्ते में थे. उन्होंने चमकदार लाल और पीले रंग की पगड़ी पहनी थी, जिसका लंबा कपड़ा पीछे की तरफ निकला हुआ था.

2018: उन्होंने फुल-स्लीव कुर्ता-पायजामा पहना था और साथ में एक उपरना भी लिया था. इस साल उन्होंने गहरे केसरिया और लाल रंग की पगड़ी पहनी थी.

2019: पीएम मोदी ने आधी बाजू के कुर्ते, पायजामे और केसरिया बॉर्डर वाले उपरने के साथ पीले, लाल और हरे रंग के लहरिया पैटर्न वाली पगड़ी पहनी थी.

2020: उन्होंने भगवा और क्रीम रंग की पगड़ी पहनी थी, जिसे हाफ-स्लीव कुर्ते के साथ मैच किया गया था. उन्होंने भगवा बॉर्डर वाला सफेद दुपट्टा भी पहना था.

2021: 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, पीएम मोदी ने पारंपरिक कुर्ता-चूड़ीदार, नीली जैकेट और स्टॉल के साथ भगवा पगड़ी पहनी थी.

2022: 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, पीएम मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की भावना दर्शाते हुए, तिरंगे की आकृति वाली सफेद पगड़ी पहनी थी. यह पगड़ी सफेद कुर्ते और नीली जैकेट के साथ थी.

2023: 77वीं वर्षगांठ पर उन्होंने पीले और लाल रंग का साफा पहना था, जिसमें कई रंगों की लकीरें थीं. इसके साथ उन्होंने सफेद कुर्ता और काले रंग की जैकेट पहनी थी.

2024: 78वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने केसरी, हरे और पीले रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और नीले रंग की सदरी पहनी थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Attire, Independence Day, Independence Day  2025, PM Narendra Modi, Independence Day Celebration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com