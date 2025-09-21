विज्ञापन
PM Modi Address To Nation: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) रविवार को शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पीएम के संबोधन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है. हालांकि , शाम को पीएम के संबोधन के विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पीएम का यह संबोधन नवरात्रि की पूर्व संध्या पर होगा. नवरात्रि (Navratri) के पहले दिन से जीएसटी दरों (GST CUT) में कटौती लागू होगी और इससे बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी देश के नाम संबोधन में जीएसटी कट पर अपनी बात रख सकते हैं. 

PM Modi Address To Nation LIVE Update... 

