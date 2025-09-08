विज्ञापन
एकतरफा आशिक ने युवती को जलाया जिंदा, खुद स्कूटी से पहुंची डॉक्टर के पास... यूपी में दिल दहलाने वाली घटना

एएसपी संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तहरीर दी थी कि उनकी बेटी को दीपक व उसके साथियों ने जलाया है. तहरीर के आधार पर दीपक सहित 5 अज्ञात पर एफआईआर लिख लिया गया है.

फर्रुखाबाद:

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ी घटना हुई है. यहां पर एक शोहदे ने एक महिला से जबरन बात करने और उसे अपने पास बुलाने के लिए उसका टॉर्चर किया. यह शख्‍स उस पर फोन पर बात करने के लिए लगातार दबाव बनाता था. आरोप है कि जब महिला ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने उसे पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया. उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. जो बात सबसे डराने वाली है, वह यह है कि जलती हुई यह महिला अपने आप स्‍कूटी चलाकर डॉक्‍टर के पास पहुंची थी. 

क्‍या हुआ था घटना वाले दिन 

सीता (काल्पनिक नाम) अपने बच्चों को पढ़ाने के मकसद से फर्रुखाबाद शहर में रह रही थी. उसका पति अमित दिल्ली में नौकरी करता है. 6 अगस्त को महिला अपने पिता के यहां गई थी. किसी परेशानी की वजह से उसे डॉक्‍टर के पास जाना पड़ा. लेकिन दवा लेने से पहले ही उसे रास्ते में उसका कथित प्रेमी दीपक मिल गया. दीपक नाम का आरोपी उससे बात करने की कोशिश करने लगा और इसको लेकर उसका विवाद होने लगा.

बताया जा रहा है कि विवाद के बीच दीपक ने सीता पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर जला दिया. घायल युवती चीखती हुई अपने फैमिली डॉक्टर के पास स्कूटी से पहुंची. वहां डॉक्टर ने उपचार कर महिला के पिता को बुलाया और पिता ने बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. 

आरोपी फरार, तलाश में जुटी टीमें 

गंभीर रूप से घायल निशा को जिला अस्पताल से उपचार के बाद सैफई मैडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया. सैफई पहुंचते-पहुंचते पीड़िता की मौत हो गई. दावा है कि घायल युवती ने अस्पताल में अपने पिता व बहन को बताया कि उसको दीपक ने जलाया है उसको छोड़ना नहीं. जलाने के पीछे का कारण बताया कि दीपक उससे जबरदस्ती बात करने और मिलने का दबाव पिछले दो माह से बना रहा था. 

एएसपी संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तहरीर दी थी कि उनकी बेटी को दीपक व उसके साथियों ने जलाया है. तहरीर के आधार पर दीपक सहित 5 अज्ञात पर एफआईआर लिख लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमों को लगाया गया है. 

(शिव कुमार की रिपोर्ट)

