IPL Auction 2026: आईपीएल खिलाड़ियों को कैसे करती हैं फ्रेंचाइजी पैसे का भुगतान? पेमेंट का तरीका, कितनी किश्तों में आती है रकम

गुजरे मंगलवार को दुबई में हुई आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 में कई पहलुओं से इतिहास रचा गया. खासकर अनकैप्ड खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भविष्य के लिहाज से एक नई लकीर खींचते हुए युवा खिलाड़ियों को बड़ी प्रेरणा दी दी है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप में प्रतिभा है, तो आप भी नीलामी में करोड़ों रुपये कमाकर रातों-रात करोड़पति बन सकते हैं. बहरहाल, करोड़ों फैंस के मान में अक्सर यह सवाल चल रहा होता है कि खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी पैसा कैसे देता है, भुगतान का तरीका क्या है, वगैरह-वगैरह. चलिए आप तमाम बातें जान लीजिए.

1. भुगतान से पहले ही प्रक्रिया

अनुबंध को बीसीसीआई द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इसे रजिस्टर्ड किया जाता है. अनुबंध में नीलामी की कुल कीमत/रिटेनर की रकम/पेमेंट का शेड्यूल/कर की जिम्मेदारी/अनुबंध रद्द करने की और चोटिल होने पर शर्तों का जिक्र रहता है.

2. बैंक से ट्रांसफर

खिलाड़ियों को रकम का भुगतान NEFT/RTGS/IMPS/SWIFT (विदेशी खिलाड़ियों के लिए) के जरिए किया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी रहे, टैक्स की पहचान रहे. बीसीसीआई और आयकर द्वारा सरलता से भुगतान किया जा सकते.IPL में नकद भुगतान करने की इजाजत नहीं है

3. किश्तों में किया जाता है भुगतान

चरण % भुगतान

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 15 स 25 प्रतिशत

आईपीएल के दौरान (बीच सत्र) 40 से 50 प्रतिशत

आईपीएल खत्म होने के बाद 25 से 30 प्रतिशत

(नोट: भुगतान प्रतिशत फ्रेंचाइजी का अलग-अलग हो सकता है)

उदाहरण से समझें: अगर भारतीय खिलाड़ी को 8 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो:

नीलामी की कीमत 8,00,00,000

टीडीएस (30 %) 2,40,00.000

कुल खाते में जमा 5,60,00,000

भुगतान की किश्त 3-4

4. फ्रेंचाइजी देता है इंश्योरेंस और चोट का कवर

अगर खिलाड़ी चोटिल होता है, तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को कुछ आंशिक भुगतान करती है या दूसरा विकल्प यह है कि इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है. भुगतान चोट की टाइमिंग और अनुबंध की शर्त के अनुसार होता है.