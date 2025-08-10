विज्ञापन
दिल्ली-एनसीआर में इस तारीख तक रहेगी झमाझम बारिश, टूट गया पिछले 14 साल का ये रिकॉर्ड

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं. देश के कई राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में इस तारीख तक रहेगी झमाझम बारिश, टूट गया पिछले 14 साल का ये रिकॉर्ड
दिल्ली में लगातार हो रही बारिश
  • दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आवाजाही में परेशानी लगातार बनी हुई है
  • भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है
  • दिल्ली में शनिवार को 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया और अगस्त का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया
IMD Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार बादल बरस रहे हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. रक्षा बंधन के मौके पर त्योहार मनाने घरों से निकले तमाम लोग परेशान रहे. जिसके बाद शनिवार देर रात भी जमकर बारिश हुई और 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया. हालांकि रक्षा बंधन जैसे हालात नहीं बने और ज्यादा जलभराव की घटनाएं सामने नहीं आईं. मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो सकती है. 

12 अगस्त तक बारिश 

भारतीय मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 12 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है और 15 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है. तापमान 22-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. 

14 साल का टूटा रिकॉर्ड

दिल्ली में भारी बारिश के बाद शनिवार 9 अगस्त को 14 साल का रिकॉर्ड टूटा और अगस्त का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. इस दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री कम है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के बाद से अगस्त में सबसे कम अधिकतम तापमान 2012 में 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इस दिन खराब मौसम के चलते दिल्ली में करीब 300 फ्लाइट्स भी डिले हुईं. रविवार 10 अगस्त के लिए मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और बारिश की भविष्यवाणी की है. 

हिमाचल समेत कई राज्यों में अलर्ट 

मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के अलावा बाकी तमाम राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार और उत्तराखंड भी शामिल है. हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें बंद कर दी गईं. शिमला स्थित मौसम केंद्र ने रविवार 10 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है, जबकि सोमवार से बुधवार तक के लिए दो से चार जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

