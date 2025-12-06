विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार, अगले 7 दिन ठंड रुलाएगी, IMD का आया अपडेट

Delhi Weather: मौसम विभाग ने शनिवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के पास रहने का अनुमान जताया है. जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आंशका है. साथ ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार, अगले 7 दिन ठंड रुलाएगी, IMD का आया अपडेट
दिल्ली में 15 से 20 दिसंबर के आसपास ठंड ज्यादा बढ़ेगी.
  • दिल्ली-NCR में 5 दिसंबर को इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा.
  • मौसम विभाग ने बताया कि 15 दिसंबर के बाद तापमान और गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
  • प्रशांत महासागर में ला-नीना प्रभाव के कारण उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में सर्दी आफत बनकर लोगों पर बरस रही है. राजधानी में गिरते पारे ने लोगों को अच्छे से कंपा दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर शहर की इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही है. शुक्रवार को पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम रहा. मौसम विभाग ने कुछ हफ्तों बाद कोल्ड वेव चलने का अनुमान भी लगाया है. यानी आनेवाली दिनों में दिल्ली के लोगों की और कंपकंपी छूटने वाली है. कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से तापमान में और गिरावट देखी जाएगी और ये गिरकर 4°C तक पहुंच सकता है.

ला-नीना बढ़ाएगी और ठंड

विशेषज्ञों के अनुसार प्रशांत महासागर में ला-नीना प्रभाव के चलते उत्तर भारत में तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है. 15 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड जमकर कंपकंपाएगी. दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक जबरदस्त ठंड देखनो मिलेगी. 15 से 20 दिसंबर के आसपास ठंड ज्यादा बढ़ेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें ला-नीना एक प्राकृतिक महासागरीय मौसमी घटना होती है. इस दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और तेज हवाएं चलती है.  

आनेवाले दिनों में कैसा होगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 7 °C तक पहुंच सकता है. जबकि अधिकत तापमान 24°C रहनेवाला है. शनिवार को न्यूनतम तापमान  7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 24  डिग्री सेल्सियस रहने की आंशका है. साथ ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे.

Add image caption here

Add image caption here

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप

पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में भी शुक्रवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा. दोनों पड़ोसी राज्यों में फरीदकोट में सबसे कम तीन डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. जबकि चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं शुक्रवार को श्रीनगर में तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरी और शिमला मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों - चंबा, कांगड़ा और कुल्लू - के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रविवार को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. पहाड़ी इलाकों में होने वाली ये बारिश भी ठंड के असर को और बढ़ाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Coldest Day, Delhi Weather Updates, Delhi Imd, Delhi Winter Forecast, Delhi Cold Wave
Get App for Better Experience
Install Now