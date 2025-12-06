दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार, अगले 7 दिन ठंड रुलाएगी, IMD का आया अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में सर्दी आफत बनकर लोगों पर बरस रही है. राजधानी में गिरते पारे ने लोगों को अच्छे से कंपा दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर शहर की इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही है. शुक्रवार को पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम रहा. मौसम विभाग ने कुछ हफ्तों बाद कोल्ड वेव चलने का अनुमान भी लगाया है. यानी आनेवाली दिनों में दिल्ली के लोगों की और कंपकंपी छूटने वाली है. कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से तापमान में और गिरावट देखी जाएगी और ये गिरकर 4°C तक पहुंच सकता है.

ला-नीना बढ़ाएगी और ठंड

विशेषज्ञों के अनुसार प्रशांत महासागर में ला-नीना प्रभाव के चलते उत्तर भारत में तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है. 15 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड जमकर कंपकंपाएगी. दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक जबरदस्त ठंड देखनो मिलेगी. 15 से 20 दिसंबर के आसपास ठंड ज्यादा बढ़ेगी.

बता दें ला-नीना एक प्राकृतिक महासागरीय मौसमी घटना होती है. इस दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और तेज हवाएं चलती है.

आनेवाले दिनों में कैसा होगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 7 °C तक पहुंच सकता है. जबकि अधिकत तापमान 24°C रहनेवाला है. शनिवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आंशका है. साथ ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे.

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप

पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में भी शुक्रवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा. दोनों पड़ोसी राज्यों में फरीदकोट में सबसे कम तीन डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. जबकि चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं शुक्रवार को श्रीनगर में तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरी और शिमला मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों - चंबा, कांगड़ा और कुल्लू - के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रविवार को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. पहाड़ी इलाकों में होने वाली ये बारिश भी ठंड के असर को और बढ़ाएगी.