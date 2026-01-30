Wingo ऐप पर I4C ने कसा शिकंजा, गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो रही थी धोखाधड़ी

देशभर में लाखों निवेशकों को ठग रहे फर्जी ऑनलाइन ऐप Wingo के खिलाफ I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) ने बड़ी कार्रवाई की है. यह ऐप खासकर Android यूज़र्स को निशाना बनाकर ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारी धोखाधड़ी कर रहा था.

मोबाइल से चोरी-छिपे भेजे जा रहे थे फर्जी SMS

गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को इस ऐप के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जांच में सामने आया कि Wingo ऐप यूजर्स के फोन से बिना जानकारी के फर्जी SMS भेज रहा था, जिससे साइबर फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया था.

संयुक्त कार्रवाई: सर्वर ब्लॉक, चैनल हटाए गए

I4C, गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने मिलकर ऐप पर कड़े कदम उठाए हैं.

Wingo ऐप का कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जियो-ब्लॉक किया गया.

1.53 लाख यूज़र्स वाले 4 Telegram चैनल ब्लॉक.

प्लेटफॉर्म से सभी संबंधित चैनल हटाए गए.

53 से अधिक YouTube वीडियो डिलीट किए गए.

यह कदम साइबर फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क पर सीधी चोट माना जा रहा है.

जांच जारी, यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह

गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और लोगों को ऐसे फर्जी निवेश/गेमिंग ऐप्स से सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि वे साइबर धोखाधड़ी का शिकार न बनें.